À partir de septembre 2027, un nouveau certificat médical permettra aux employés de longue maladie de détailler leurs capacités de travail. Cette mesure vise à simplifier la réintégration professionnelle des malades chroniques en Belgique.

La Belgique prépare une réforme significative de la gestion administrative de la santé au travail. Dès le mois de septembre 2027, un nouveau certificat médical officiel sera mis en place sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative vise spécifiquement à simplifier et à accélérer le processus de retour au travail pour les travailleurs reconnus comme malades de longue durée.

Un document repensé pour l'employabilité

Le certificat médical qui sera déployé dans moins d'un an diffère considérablement des formulaires administratifs traditionnels actuellement en vigueur. La caractéristique principale de ce nouveau document réside dans sa capacité à fournir une description détaillée et précise des capacités résiduelles du patient. Le médecin traitant disposera de la possibilité d'y indiquer explicitement les tâches qu'un travailleur en arrêt maladie est encore physiquement ou mentalement capable d'accomplir.

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Cette approche descriptive permet de dépasser la simple validation d'une incapacité totale. Elle offre aux employeurs et aux médecins du travail des informations concrètes sur les aménagements possibles. L'objectif est de favoriser une réinsertion progressive plutôt que d'attendre une guérison complète avant de reprendre toute activité professionnelle.

Une évaluation médicale annuelle obligatoire

En plus de la modification du document administratif, une nouvelle procédure de suivi médical sera instaurée pour les personnes concernées. Les malades de longue durée identifiés par cette nouvelle mesure devront désormais passer une évaluation médicale complète chaque année. Cette obligation de suivi régulier s'applique spécifiquement aux cas les plus chroniques et nécessite une coordination renforcée entre le patient, son médecin traitant et l'employeur.

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Ce suivi annuel permettra de mettre à jour régulièrement l'état de santé du patient et d'ajuster les mesures d'accompagnement en conséquence. Les professionnels de santé pourront ainsi vérifier si les capacités physiques ou cognitives du travailleur ont évolué, positivement ou négativement. Cette vigilance constante vise à garantir que les aménagements de poste restent adaptés à l'évolution de l'état de santé.

L'impact sur la gestion des arrêts maladie

Cette réforme administrative s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser la gestion des arrêts maladie en Belgique. En fournissant des indications claires sur ce qui est encore possible de faire, ce nouveau certificat réduit les ambiguïtés administratives. Il permet aux entreprises de proposer plus rapidement des postes d'adaptation ou des horaires aménagés sans attendre la fin totale de l'arrêt maladie.

Les partenaires sociaux et les institutions de sécurité sociale surveillent de près cette évolution. La mise en œuvre effective de ce système nécessitera une formation des médecins traitants à l'utilisation de ce nouveau formulaire. La transition vers ce nouveau mode de déclaration se fera progressivement à partir de l'automne 2027.

Des défis pour les patients et les médecins

Pour les patients atteints de maladies chroniques, ce nouveau système représente à la fois une opportunité et une charge supplémentaire. La possibilité de retourner travailler plus tôt est une avancée sociale majeure. Cependant, l'obligation de passer une évaluation médicale chaque année ajoute une contrainte administrative et médicale supplémentaire à leur parcours de soins.

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Les associations de patients et les syndicats attendent de voir comment cette mesure sera appliquée dans la pratique. La clarté des informations fournies dans le certificat sera déterminante pour son efficacité réelle. Si le document permet véritablement de détailler les capacités restantes, il pourrait réduire les durées d'incapacité totale et faciliter la stabilité de l'emploi pour les travailleurs en convalescence prolongée.