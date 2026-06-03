Nouveau code de la route : le triangle de signalisation bientôt remplacé par les feux de détresse

À partir de juin prochain, les automobilistes français n'auront plus à descendre de leur véhicule pour placer un triangle de signalisation en cas de panne ou d'accident. Les feux de détresse seront suffisants, sauf s'ils sont défectueux. Une mesure visant à réduire les risques d'accident lors de ces situations.

Le nouveau Code de la Route français s'apprête à introduire une modification majeure concernant la signalisation d'urgence. Actuellement, en cas de panne ou d'accident, les conducteurs doivent descendre de leur véhicule pour placer un triangle de signalisation à au moins 100 mètres derrière leur voiture.

Cette manœuvre, bien que destinée à avertir les autres usagers, s'avère souvent dangereuse, surtout sur les voies rapides ou les autoroutes. En effet, marcher le long de la route, parfois dans l'obscurité ou sous la pluie, expose les conducteurs au risque de se faire renverser par un véhicule.

De plus, le fait de quitter son véhicule, qui reste un abri relatif, peut aggraver la situation. C'est pourquoi les autorités ont décidé de changer les règles. À partir de juin prochain, l'allumage des feux de détresse sera considéré comme suffisant pour signaler un arrêt dangereux. Le triangle ne sera plus obligatoire, sauf si les feux de détresse sont défectueux.

Cette mesure vise à réduire les accidents liés à la pose du triangle, tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat. L'association Touring, qui milite pour une harmonisation des règles en Europe, souligne que les feux de détresse sont bien visibles de loin et permettent aux autres automobilistes de comprendre rapidement qu'un véhicule est immobilisé.

Toutefois, il est déconseillé de jeter son triangle à la poubelle, car il pourrait encore être utile dans certaines situations, notamment lorsque les feux de détresse ne fonctionnent pas. En parallèle, d'autres pays européens adoptent des solutions innovantes. L'Espagne, par exemple, a rendu obligatoire depuis le 1er janvier une balise lumineuse appelée V16. Il s'agit d'un petit gyrophare de couleur jaune-orange que l'on place sur le toit de la voiture en cas de problème.

Sa lumière est visible à un kilomètre et peut être connectée à un réseau pour alerter automatiquement les secours. Ce dispositif permet aux conducteurs de rester à l'intérieur de leur véhicule en toute sécurité, tout en étant repérés efficacement. La France pourrait s'inspirer de cette initiative à l'avenir. Cette évolution du Code de la Route s'inscrit dans une démarche plus large de sécurité routière.

Les autorités cherchent à minimiser les risques pour les automobilistes tout en améliorant la fluidité du trafic et la réactivité des secours. En attendant l'éventuelle adoption de la balise V16, les conducteurs français devront s'habituer à utiliser uniquement leurs feux de détresse en cas de panne. Il est également conseillé de rester dans son véhicule, attacher sa ceinture et appeler les services d'urgence si nécessaire.

Les associations de sécurité routière rappellent que la meilleure prévention reste la prudence et l'entretien régulier du véhicule. En cas de doute sur l'état de son véhicule, mieux vaut s'arrêter sur une aire de repos ou une bande d'arrêt d'urgence sécurisée. Cette réforme est attendue avec intérêt par les conducteurs, qui espèrent qu'elle réduira le nombre d'accidents lors des arrêts forcés





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