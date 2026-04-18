Nouveau naufrage dans le port d'Anvers : l'Escaut pollue à nouveau

Un cargo s'est échoué dans le port d'Anvers, causant une nouvelle marée noire dans l'Escaut. Deux personnes ont été secourues, mais la navigation a été interrompue pour des opérations de dépollution.

Un cargo transportant du sable a sombré dans le port d' Anvers durant la nuit de vendredi à samedi, à proximité de l'écluse Royers. Cet incident, confirmé par la zone de pompiers d' Anvers samedi matin, a entraîné une nouvelle marée noire dans l' Escaut , moins d'un mois après une première fuite pétrolière majeure survenue le 9 avril.

Selon les premières constatations, le navire aurait heurté une bitte d'amarrage avant de se retourner et de couler. Heureusement, les plongeurs des services de secours ont réussi à secourir les deux membres d'équipage qui se trouvaient à bord. Ces derniers ont ensuite été pris en charge par les équipes médicales.

La quantité exacte de pétrole déversée dans le fleuve n'est pas encore déterminée, mais les autorités portuaires ont immédiatement pris des mesures pour endiguer la pollution. La navigation a été suspendue sur une portion de l'Escaut, comprise entre le Noordkasteel et le tunnel Sainte-Anne, afin de faciliter les opérations de confinement et de nettoyage.

La perte de ce cargo, survenu dans une zone sensible de l'estuaire, relance les préoccupations environnementales déjà vives suite à l'incident du 9 avril. À cette date, une quantité substantielle de pétrole s'était échappée d'un autre navire, déclenchant une vaste opération de dépollution. Des bénévoles, coordonnés par la Protection civile, sont toujours activement engagés dans des travaux visant à nettoyer les rives de l'Escaut et à préserver les écosystèmes naturels menacés par cette pollution récurrente.

La situation pourrait être aggravée par la forte montée des eaux attendue ce dimanche, conséquence des grandes marées, qui risque de disperser davantage le pétrole. L'écluse Royers, qui relie l'Escaut au canal Albert, joue un rôle crucial dans la fluidité du trafic fluvial et son dysfonctionnement actuel aura certainement des répercussions sur la logistique portuaire.

L'importance de tels accidents soulève une fois de plus la question de la sécurité des navires et de la gestion des risques au sein de l'un des plus grands complexes portuaires d'Europe. La rapidité des interventions et l'efficacité des plans d'urgence sont mises à l'épreuve par ces événements successifs, qui rappellent la fragilité de l'environnement marin face aux activités industrielles.

Les autorités devront analyser en profondeur les causes de ce nouveau naufrage pour prendre les mesures préventives nécessaires et éviter que le port d'Anvers ne devienne un point noir récurrent pour l'environnement. La résilience de l'écosystème de l'Escaut est mise à rude épreuve, et la persistance des marées noires souligne la nécessité d'une vigilance constante et d'une coopération internationale accrue en matière de sécurité maritime et de protection de l'environnement fluvial.

La communauté locale et les organisations environnementales expriment leur profonde inquiétude face à cette nouvelle catastrophe écologique, exigeant des comptes et des solutions durables pour l'avenir de l'Escaut et de ses abords. Il est impératif que ces incidents servent de catalyseurs pour renforcer les réglementations, améliorer les technologies de prévention des déversements et intensifier la surveillance des activités maritimes dans cette zone stratégique.

Le coût environnemental et économique de ces événements est considérable, et la nécessité d'une gestion rigoureuse et proactive n'a jamais été aussi évidente pour assurer la pérennité de l'écosystème fluvial et des activités qui en dépendent. Les opérations de nettoyage s'annoncent complexes, d'autant plus que le pétrole libéré est susceptible de se mélanger aux sédiments du fleuve, rendant son extraction d'autant plus ardue.

L'engagement des équipes sur le terrain, malgré les conditions parfois difficiles et la répétition de ces situations, mérite d'être souligné, car c'est leur action qui limite l'ampleur des dégâts écologiques. La réflexion sur les mesures de sécurité des procédures d'amarrage et de navigation dans des zones aussi fréquentées que le port d'Anvers doit être approfondie.

L'impact sur la faune et la flore aquatiques, ainsi que sur les oiseaux migrateurs qui fréquentent les zones humides environnantes, pourrait être désastreux si les opérations de dépollution ne sont pas menées avec une efficacité maximale et dans des délais très courts. La portée de la pollution pourrait s'étendre au-delà des limites immédiates du port, touchant d'autres régions côtières si le courant maritime venait à l'emporter.

Les autorités belges et européennes sont donc sous pression pour trouver des solutions rapides et durables à ces problèmes récurrents qui affectent gravement l'image et la santé de l'Escaut. La coopération avec les pays voisins, notamment les Pays-Bas, pour la gestion des marées noires dans l'estuaire de l'Escaut est essentielle, étant donné la nature transfrontalière de la pollution.

L'accent doit également être mis sur la formation et la sensibilisation des équipages des navires, ainsi que sur le renforcement des contrôles techniques et réglementaires pour prévenir de tels accidents à l'avenir. Le tourisme et la pêche, activités importantes pour la région, sont également directement menacés par la dégradation de la qualité de l'eau.





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