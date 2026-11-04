Nouveau plan de stationnement Dinant : réformes et compensation financière

Le collège échevinal de Dinant réévalue le plan de stationnement. Des zones Shop and Go, une gratuité élargie et des compensations financières visent à fluidifier les commerces.

Le plan de stationnement de la ville de Dinant fait l'objet d'une réévaluation approfondie par le Collège échevinal, dans le but explicite de ne pas bouleverser la situation actuelle pour les riverains. Cette approche pragmatique vise à adapter les anciennes règles, jugées trop strictes lors de leur adoption précédente, tout en conservant l'équilibre financier imposé par les contrats en vigueur. L'objectif principal reste de fluidifier la circulation et de soutenir les commerces sans pénaliser les habitants.

Adaptation des zones et temps de stationnement

Les premières mesures concernent directement les habitants du centre-ville de Dinant, qui bénéficient toujours de zones privilégiées pour se garer. Pour la zone rouge, le tarif connaît une augmentation très légère, mais le temps maximum de stationnement est réduit de trois heures à deux heures afin de favoriser la rotation des véhicules. Cette restriction s'accompagne du maintien de la demi-heure gratuite et de nouveaux achats minutes offrant également un accès gratuit. Le dispositif inclut également 28 zones Shop and Go mieux réparties, équipées de capteurs pour signaler aux contrôleurs les arrêts temporaires pour des achats rapides.

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Élargissement de la gratuité et soutien aux commerces

La nouvelle configuration prévoit une extension significative des plages horaires gratuites pour les consommateurs. La gratuité de l'heure s'étend désormais de midi à 14 heures, permettant aux visiteurs de déjeuner sans contrainte temporelle stricte. Parallèlement, la zone orange devient également accessible gratuitement pendant cette période de déjeuner. Cette mesure est considérée comme un aménagement important par la majorité dinantaise, visant à encourager la fréquentation des restaurants et boutiques locales sans stress lié au compteur de parking.

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Compensations financières et contrats avec la société privée

Ces nouvelles dispositions gratuites entraînent une perte financière pour la société privée chargée de la gestion du parking, liée par un contrat d'exploitation antérieur. Afin de garantir la neutralité financière de l'opération vis-à-vis du contrat initial signé avec la précédente majorité, la ville a dû mettre en place des mesures compensatoires. Le stationnement pour les motos devient payant, le tarif en zone rouge augmente de 50 centimes, et la redevance pour les infractions passe de 25 à 30 euros. Ces ajustements visent strictement à compenser les 28 places gratuites perdues financièrement par le prestataire.

Adoption officielle et calendrier de mise en œuvre

Le conseil communal de Dinant doit voter le nouveau plan de stationnement lundi prochain pour donner sa validation définitive à ces mesures. Une fois adopté, le déploiement effectif des nouvelles zones et la modification des tarifs sont prévus pour début 2027. Cette date de mise en œuvre laisse le temps à la population et aux commerçants de s'adapter aux changements, tout en permettant à l'administration de finaliser l'installation des équipements technologiques tels que les capteurs des zones Shop and Go.