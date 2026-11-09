Nouveau radar infrarouge à la Kennedytunnel : Sécurité et efficacité

Les autorités installent un radar infrarouge invisible à la Kennedytunnel pour améliorer la sécurité routière et réduire les coûts de maintenance à Anvers.

Un nouveau dispositif de contrôle de vitesse a été déployé sur la Kennedytunnel à Anvers, marquant une évolution significative dans la technologie de surveillance routière dans la province. Ce nouvel équipement fonctionne spécifiquement sur la voie dirigée vers les Pays-Bas, remplaçant ainsi l'ancienne génération de radars installés précédemment sur ce site stratégique.

Technologie Infrarouge Invisible

Ce système innovant utilise un mélange de technologie radar et d'un flash infrarouge qui est totalement imperceptible pour les conducteurs. Contrairement aux anciens appareils qui émettaient une lumière visible intense, les automobilistes ne remarqueront aucune alerte lumineuse lors du passage devant l'appareil. Cette invisible permet de capturer les infractions sans provoquer de réactions brusques ou dangereuses de la part des usagers de la route confrontés soudainement à un flash aveuglant.

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L'absence de flash visible signifie que les conducteurs ne sont pas avertis qu'ils sont en train d'être filmés pour excès de vitesse. Cette caractéristique technique est centrale dans le fonctionnement du dispositif, qui repose sur la détection infrarouge pour enregistrer les plaques d'immatriculation et les vitesses des véhicules traversant la zone contrôlée.

Avantages Sécurité et Coûts

Stefanie Nagels, porte-parole de l'Agentschap Wegen en Verkeer, a confirmé que cette nouvelle technologie présente des avantages majeurs en matière de sécurité et d'efficacité économique pour l'administration. L'agent souligne que la suppression du flash visible réduit considérablement le risque d'accidents causés par un freinage d'urgence inopiné des conducteurs surpris par la visibilité de l'ancien système.

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Les freinages brusques représentent un danger majeur, particulièrement sur des axes très fréquentés et encombrés comme la Kennedytunnel. En éliminant le stimulus visuel qui provoque souvent la panique ou la surprise des conducteurs, le nouvel équipement contribue à fluidifier la circulation et à maintenir un niveau de sécurité plus élevé pour tous les usagers empruntant cet itinéraire crucial.

Sur le plan financier et technique, le nouveau dispositif se distingue également par sa simplicité d'installation et de maintenance. Il ne nécessite plus l'intégration de 'boucles' magnétiques, ces sortes de joints ou de lignes à insérer dans le revêtement de la chaussée pour mesurer la vitesse. Cette caractéristique élimine les coûts et les délais associés au ponçage et à la réparation de ces boucles lors des opérations d'entretien routier périodiques.

Efficacité Opérationnelle Améliorée

La modernisation de l'équipement permet également une optimisation spatiale et opérationnelle non négligeable sur les sites de contrôle. Alors que l'ancien modèle de caméra nécessitait deux mâles de radar distincts pour couvrir l'ensemble des voies de circulation, le nouveau système infrarouge n'exige qu'un seul mât.

Un unique mât suffit désormais pour enregistrer les données de vitesse de toutes les voies de circulation simultanément. Cette réduction du nombre de mâles installés simplifie la structure physique du point de contrôle, réduit l'impact visuel sur le paysage routier et permet une gestion plus rationnelle de l'espace public disponible autour de la Kennedytunnel.

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Déploiement et Avenir des Technologies

L'installation de ces nouveaux radars infrarouges marque le début d'un processus de modernisation progressive des outils de contrôle de vitesse dans la région. Actuellement, plusieurs unités de ce type sont déjà opérationnelles sur l'autoroute A12 dans la province d'Anvers, testant ainsi leur efficacité sur le terrain auprès du public et des autorités compétentes.

Néanmoins, l'Agentschap Wegen en Verkeer a précisé qu'il n'y a pas de plans immédiats pour étendre massivement cette technologie dans toute la province à court terme. La stratégie actuelle consiste à maintenir un déploiement ciblé et contrôlé, en attendant d'évaluer précisément l'impact à long terme de ces nouvelles installations sur la sécurité routière et les comportements des conducteurs dans les zones urbaines et autoroutières.