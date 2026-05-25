Nouveaux dysfonctionnements du système de filtration au parc aquatique de Hengelhoef, fermeture prolongée jusqu'au mercredi

Le parc aquatique du centre de vacances Hengelhoef à Houthalen‑Helchteren connaît une nouvelle défaillance de filtration, entraînant une eau brunâtre et la suspension des activités jusqu'au mercredi, malgré des contrôles sanitaires rassurants.

Des problèmes récurrents affectent le système de filtration du parc aquatique du centre de vacances Hengelhoef, situé à Houthalen‑Helchteren . Hier après‑midi, des eaux teintées de brun ont envahi deux des bassins, provoquant la fermeture immédiate du site jusqu’à mercredi.

Le porte‑parole de l’exploitant, Frans van Helmond de Topcampings, a expliqué que « un dysfonctionnement de la filtration a introduit du sable dans le circuit d’eau », ce qui a rendu l’eau trouble et peu attrayante pour les baigneurs. Les autorités municipales ont rapidement inspecté les installations, constatant que la qualité microbiologique de l’eau restait conforme aux normes sanitaires, mais que la filtration devait être entièrement remise à zéro pour éviter toute nouvelle contamination.

Les équipes techniques ont donc repris le traitement du volume d’eau du bain à vagues, qui était le plus gravement affecté, et espèrent que le problème sera résolu dans la journée. Le même jour, un touriste néerlandais, Étienne Pepels, a témoigné de son expérience désastreuse.

« Nous étions dans le bassin aux alentours de treize heures quand, au bout de quelques minutes, l’eau est devenue subitement verte autour de nous. En se déplaçant le long du bord, nous avons remarqué des parties du bassin affichant un bleu cristallin tandis que d’autres étaient d’un brun opaque. L’eau du grand bassin et du bassin équipé de toboggans était clairement sale, et les sauveteurs ont immédiatement fermé l’accès en installant des chaises pour bloquer l’entrée.

Nous avons alors quitté les lieux et demandé un remboursement du droit d’entrée. Après une première réticence, le personnel a finalement accepté de rendre la somme. » Le responsable a réaffirmé que le sable provient du système de filtration, qu’il n’y a aucun danger pour la santé publique et que les baigneurs ont été évacués sans incident.

La municipalité, représentée par le bourgmestre Alain Yzermans, a confirmé qu’une inspection a démontré que la qualité de l’eau était « correcte », contrairement à des incidents similaires survenus il y a quelques semaines dans d’autres bassins du même complexe. En concertation avec Topcampings, la décision a été prise de maintenir la fermeture totale du parc jusqu’à mercredi afin de procéder à un nettoyage complet et à la remise en service du système de filtration.

Le parc aquatique, très fréquenté par les familles et les touristes, espère ainsi rétablir la confiance du public et offrir un environnement sûr et agréable dès la réouverture. Les habitants et visiteurs sont invités à consulter les mises à jour officielles et à signaler tout problème éventuel aux autorités locales.

L’article a été rédigé à la suite d’un signalement d’un lecteur, la rédaction de VRT NWS rappelant qu’elle reçoit quotidiennement des informations provenant du terrain, des tendances en ligne et des témoignages personnels, et encourage le public à soumettre leurs propres observations





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