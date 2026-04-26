Nouveaux fragments de drone découverts en Roumanie près de la frontière ukrainienne

Des fragments de drone ont été retrouvés dans le comté de Tulcea, en Roumanie, après un incident similaire survenu samedi. Une équipe de pyrotechniciens est sur place pour détruire la charge explosive de manière contrôlée. L'incident intervient dans un contexte de tensions liées à la guerre en Ukraine.

Le ministère roumain de la Défense a annoncé la découverte de fragments de drone supplémentaires dans le comté de Tulcea, dans l'est du pays, quelques jours après qu'un drone s'est écrasé près de la frontière avec l' Ukraine .

Selon un communiqué officiel, ces fragments ont été signalés entre les localités de Luncavita et de Vacareni. Une équipe de pyrotechniciens a été immédiatement déployée sur les lieux dimanche pour sécuriser la zone et évaluer la situation. Leur intervention a confirmé la présence d'un engin explosif, ce qui a nécessité la mise en place de mesures de sécurité renforcées.

La charge explosive sera détruite de manière contrôlée sur place, dans un périmètre spécialement aménagé pour minimiser tout risque pour la population et l'environnement. Des spécialistes du ministère de la Défense sont actuellement sur place pour évaluer les risques potentiels et superviser les opérations de déminage. Cette nouvelle découverte intervient dans un contexte de tensions accrues liées à la guerre en Ukraine et aux incidents répétés impliquant des drones sur le territoire roumain.

L'incident initial, survenu samedi, a déjà causé des dommages matériels significatifs à des biens privés et publics. Plus de 200 habitants ont dû être évacués de leurs foyers par mesure de précaution.

Il s'agit de la première fois que des débris de drones provoquent des dégâts concrets en Roumanie, un pays membre de l'OTAN qui a régulièrement constaté des violations de son espace aérien et la chute de fragments de drones depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Bien que ces incidents précédents n'aient pas entraîné de blessures, ils ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité du territoire roumain et à la possibilité d'une escalade du conflit.

Pour l'heure, aucune information n'a été divulguée concernant l'origine des fragments retrouvés dimanche ou un éventuel lien avec l'engin qui s'est écrasé samedi. L'enquête a été confiée au parquet près la cour d'appel de Constanta, qui devra déterminer les circonstances exactes de ces incidents et identifier les responsables. La Roumanie a réagi fermement à ces événements.

Suite au crash du drone samedi, la ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Toiu, a convoqué l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Bucarest pour exprimer sa préoccupation et demander des explications. Cette convocation souligne la gravité de la situation et la détermination de la Roumanie à défendre son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens. Le gouvernement roumain a également réaffirmé son soutien à l'Ukraine et son engagement envers la sécurité régionale.

Les autorités roumaines collaborent étroitement avec leurs alliés de l'OTAN pour surveiller l'espace aérien et renforcer la défense du pays. La situation reste tendue et les autorités appellent à la vigilance de la population. Des mesures de sécurité supplémentaires pourraient être mises en place dans les zones frontalières pour prévenir de nouveaux incidents.

L'analyse des fragments de drone en cours permettra d'identifier leur type et leur provenance, ce qui pourrait fournir des éléments importants pour l'enquête et les futures actions à entreprendre. La Roumanie continue de surveiller de près l'évolution de la situation en Ukraine et les implications pour sa propre sécurité





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roumanie Ukraine Drone Incident Frontière OTAN Sécurité Explosif

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Explosion des Donations en Belgique : Une Tendance Confirmée et des Explications MultiplesLe nombre de donations enregistrées chez les notaires belges a connu une augmentation significative en 2024 et 2025, portée par des changements législatifs et une évolution des mentalités. La Flandre concentre la majorité des opérations.

Read more »

Forte augmentation des affaires judiciaires impliquant des mineursLe nombre d'affaires judiciaires impliquant des mineurs a augmenté de 9% par rapport à 2024 et de 41% par rapport à 2016, avec une implication croissante de jeunes de plus en plus âgés et une hausse significative des affaires de mineurs en danger et d'infractions liées aux nuisances publiques.

Read more »

Coupe du Monde : Pep Guardiola dénonce le coût exorbitant des billets et des transportsPep Guardiola critique vivement les prix élevés des billets et des transports pour la Coupe du Monde aux États-Unis, soulignant l'importance de l'accessibilité pour les supporters. La FIFA est accusée de ne pas tenir ses promesses et fait face à une plainte pour abus de position dominante.

Read more »

Chute spectaculaire des prix de l'électricité : des tarifs négatifs attendus ce samediLe prix de l'électricité sur le marché de gros va chuter à son plus bas niveau en un an ce samedi, atteignant des valeurs négatives en raison d'une faible demande et d'une production solaire importante. Les contrats d'électricité dynamiques pourraient permettre aux consommateurs de se faire rémunérer pour leur consommation.

Read more »

Bpost : des piquets de grève levés par des huissiers de justiceDes huissiers de justice sont intervenus pour lever certains piquets de grève chez Bpost, mais l'étendue de l'intervention reste incertaine. La grève se poursuit, perturbant la distribution du courrier notamment à Bruxelles et en Wallonie, tandis que des négociations sont prévues lundi.

Read more »

Roumanie : Un drone russe s'écrase près de la frontière ukrainienneUn drone utilisé par la Russie contre l'Ukraine s'est écrasé en Roumanie, causant des dégâts matériels et entraînant l'évacuation de plus de 200 habitants. C'est la première fois que des débris de drones russes endommagent des biens en Roumanie. Des avions Eurofighter Typhoon britanniques ont été déployés.

Read more »