Nouvelle attaque russe massive : 73 missiles et 656 drones lancés sur l'Ukraine, au moins 21 morts

La Russie a lancé une attaque de nuit avec 73 missiles et 656 drones, faisant au moins 21 morts, dont 15 à Dnipro. Kiev en appelle aux alliés pour des missiles Patriot.

Dans la nuit du mardi 15 avril, la Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l' Ukraine , tirant 73 missiles et 656 drones, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Les forces de défense ukrainiennes affirment avoir abattu 40 missiles et 602 drones. De son côté, le ministère russe de la Défense a revendiqué avoir mené des frappes précises contre des infrastructures militaires. Cette offensive a causé la mort d'au moins six personnes dans la capitale Kiev et fait 66 blessés. Au total, le bilan s'élève à 21 morts, dont 15 dans la ville de Dnipro, selon une mise à jour de Kiev.

Les autorités locales rapportent des dégâts significatifs sur des bâtiments résidentiels et non résidentiels, ainsi que sur quatre établissements médicaux. Depuis plusieurs mois, Moscou intensifie ses attaques, non seulement de nuit mais aussi en journée, ce qui a contraint l'armée ukrainienne à renforcer ses propres frappes contre le territoire russe. Cette escalade intervient dans un contexte de tensions accrues, alors que l'Ukraine réclame davantage de soutien de la part de ses alliés occidentaux.

Le président Volodymyr Zelensky a réitéré mardi son appel pressant à l'approvisionnement en missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, soulignant que l'aide des États-Unis reste absolument cruciale pour contrer les assauts russes. Il a notamment insisté sur la nécessité de livrer rapidement ces équipements pour protéger les villes ukrainiennes et les infrastructures critiques.

Cette nouvelle attaque massive illustre la stratégie de la Russie visant à épuiser les défenses aériennes ukrainiennes tout en semant la terreur parmi la population civile. Les experts estiment que sans un approvisionnement régulier en missiles de défense antiaérienne, l'Ukraine risque de perdre sa capacité à protéger son espace aérien, ce qui pourrait changer le cours du conflit. Les alliés occidentaux, tout en condamnant ces actes, sont sous pression pour accélérer les livraisons d'armes.

Le gouvernement ukrainien continue de plaider pour un soutien militaire accru, tandis que la population civile paie un lourd tribut quotidien. La situation humanitaire se détériore, avec des millions de personnes privées d'électricité et d'eau potable dans les zones les plus touchées. La communauté internationale observe avec inquiétude cette escalade, craignant que le conflit ne s'étende au-delà des frontières ukrainiennes





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