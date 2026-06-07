Nouvelle journée de mobilisation dans l'enseignement à Bruxelles, avec des rassemblements pacifistes annoncés

Des collectifs du secteur de l'organisation appellent à deux rassemblements lundi à Bruxelles pour protester contre le décret-programme. La marche se veut pacifique malgré la dénonciation de violences policières lors des précédentes manifestations. Les autorités se préparent à encadrer les événements.

Plusieurs collectifs du secteur de l'enseignement ont annoncé de nouvelles actions pour ce lundi à Bruxelles , avec deux rassemblements prévus dans le centre de la capitale.

Cette mobilisation intervient dans le cadre de la contestation contre le décret-programme dans l'enseignement, qui ne faiblit pas. Les organisateurs s'attendent à une participation importante, avec notamment la présence de différents acteurs du monde scolaire. Un premier rendez-vous est fixé vers 14h devant la gare Centrale, où des jeunes devraient se retrouver. Le principal rassemblement est prévu à 16h place Poelaert.

Il doit réunir des acteurs du monde de l'enseignement, encore profondément marqués par les événements de la grande manifestation de jeudi. Plusieurs participants dénoncent des violences policières et pointent des faits qui auraient visé des jeunes de 12 et 13 ans, ce qui alimente fortement la colère du mouvement.

Les organisateurs veulent toutefois maintenir une ligne claire pour cette nouvelle action : la marche prévue dans les rues de Bruxelles se veut pacifiste, tout en continuant à faire pression sur les autorités après l'adoption du décret-programme. Cette volonté d'afficher une mobilisation calme n'efface pas les tensions nées ces derniers jours, mais elle constitue un message central des collectifs appelant à manifester. Plusieurs milliers de personnes pourraient à nouveau participer à cette journée de protestation.

Pour Bruxelles, l'enjeu sera donc double : encadrer les rassemblements annoncés et limiter les perturbations dans les quartiers concernés. Par ailleurs, des personnalités politiques comme Paul Magnette, président du PS, ont réagi aux accusations de violences policières formulées après la manifestation des enseignants.

Invité de l'émission Face à Buxant, il a affirmé avoir been témoin de certains incidents et estime que si des dégradations commises par des manifestants sont condamnables, certaines interventions policières soulèvent également des questions qui méritent toute la lumière





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