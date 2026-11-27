L'aéroport de Charleroi inaugure un spot dédié aux passionnés d'aviation. Une initiative portée par Robert Colin pour enrichir le lien local.

Le site aérien de Gosselies a officiellement intégré une infrastructure dédiée aux passionnés d'aviation commerciale et militaire. Cette nouvelle plateforme d'observation, située rue Santos Dumont, offre une vue panoramique unique sur les pistes et les mouvements d'appareils. Cette ouverture marque un tournant dans la relation entre l'aéroport et sa communauté d'utilisateurs occasionnels ou réguliers.

Une initiative historique pour les spotters

Robert Colin, un spoteur amateur carolo, a été le principal instigateur de ce projet atypique pour la région. Il a réussi à créer une communauté en ligne comptant plusieurs milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Cet engagement digital a directement influencé la réalisation physique de l'espace de observation à Gosselies. Colin confirme avoir toujours cru en la viabilité de ce lieu spécifique pour les amateurs de l'air.

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L'inspirateur du projet rappelle l'existence déjà établie d'un emplacement similaire à l'aéroport de Bruxelles. Son objectif était de reproduire ce modèle réussi sur le sol wallon. Il a simplement fourni ses idées techniques et suivi le dossier de manière rigoureuse. La direction de l'aéroport de Charleroi a ensuite pris en charge la totalité des opérations logistiques et constructives. Ce travail d'équipe a abouti à un résultat concret accessible au public.

Conception technique et avantages visuels

La structure métallique et bois est conçue pour garantir sécurité et confort aux visiteurs. Un escalier métallique permet d'accéder à cette plateforme située en hauteur. Le toit couvert protège les observationnistes des intempéries tout en préservant la qualité de la vue. Ces détails techniques répondent aux exigences strictes imposées par la réglementation aéroportuaire. La localisation a été choisie parmi plusieurs options possibles pour optimiser l'expérience visuelle.

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Robert Colin se montre très satisfait de la réalisation finale et de sa qualité d'ensemble. Il souligne que la hauteur et le champ de vision offrent un avantage significatif comparé aux anciens points de vue. Bien qu'il disposait d'autres emplacements autour de l'aéroport, il prévoit désormais de fréquentassiter ce nouvel espace régulièrement. La plateforme permet de suivre l'intégralité des opérations de l'infrastructures. Les spectateurs peuvent voir les pistes d'atterrissage et les voies de circulation nord.

Une vision stratégique pour la SOWAER

Cette infrastructure s'inscrit dans une démarche plus large initiée par la SOWAER, la Société wallonne des aéroports. L'objectif affiché est de renforcer les liens entre les aéroports wallons et leur environnement local. Cette stratégie vise à améliorer l'intégration socio-économique des sites aériens dans leurs communes d'accueil. L'aéroport de Charleroi souhaite démontrer sa disponibilité envers les citoyens intéressés par l'aviation.

L'accès à la plateforme est strictement réglementé pour respecter les normes de sécurité aéroportuaire. Les visiteurs doivent suivre des consignes précises lors de leur stationnement. Cette approche sécurisée permet d'offrir un espace dédié sans compromettre les opérations aériennes. Le lieu est également conçu pour accueillir les personnes de passage dans la région. Cette ouverture contribue à humaniser l'image de l'industrie aéronautique auprès du grand public wallon.