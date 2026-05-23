Cet après-midi, un incendie important a éclaté à Charleroi, tandis qu'un homme était activement recherché par la police à Bruxelles et un randonneur belge de 62 ans revenait dans les bras de ses proches après huit jours passés en liberté en France. Nathalie Marquay-Pernaut, l'ex de Patrick Bruel, s'est confiée sur la polémique qui entoure le chanteur français. Virginie Efira a reçu la Palme de la « pire actrice » du Festival de Cannes par un célèbre quotidien français, tandis que Miley Cyrus a reçu son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood. Donald Trump a évoqué un accord qui se rapproche grandement avec l'Iran, tandis que la SPA de La Louvière a pris une décision radicale à l'occasion de ses 100 ans. Enfin, le conveyeur en exil russian Vladimir Poutine a dénoncé un acte terroriste en Ukraine, où au moins 18 mineurs sont décédés après une frappe sur un territoire annexé par Moscou.

Un incendie important a éclaté à Charleroi cet après-midi, ces dernières affaires, une personne activement recherchée par la police à Bruxelles et une randonnée belge de 62 ans, retrouvée en France après huit jours, l'ex de Patrick Bruel Nathalie Marquay-Pernaut se confie sur l'affaire entourant le chanteur français, une randonnée belge dans le festival belgo, des températures élevées pendant ce long week-end de Pentecôte, une décision radical de la SPA La Louvière à l'occasion de ses 100 ans, l'accord avec l'Iran se rapproche grandement selon le président américain Donald Trump, les tensions restent élévées entre Washington et Téhéran, l'icône de la chanson française Virginie Efira reçoit la Palme de la « pire actrice » du Festival de Cannes par un célèbre quotidien français et Miley Cyrus reçoit son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood.

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