L'Ukraine est frappée par une nouvelle vague d'attaques de drones russes. Malgré un cessez-le-feu annoncé pour la Pâque orthodoxe, des frappes ont causé la mort de civils et endommagé des infrastructures. La région d'Odessa a été particulièrement touchée. Des combats se poursuivent également sur le front, avec des attaques mutuelles. Le cessez-le-feu, comme lors de l'année précédente, semble fragile.

En Ukraine , les hostilités se poursuivent avec une intensité alarmante, malgré un cessez-le-feu temporaire convenu pour la Pâque orthodoxe. Les forces russes ont lancé une attaque massive de drones, ciblant plusieurs régions du pays. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 160 drones ont été tirés, causant la mort d'au moins quatre personnes. La région d' Odessa , dans le sud du pays, a été particulièrement touchée par ces frappes.

Une attaque directe contre une zone résidentielle a entraîné la mort de deux civils et causé d'importants dégâts matériels, notamment sur des infrastructures civiles. Par ailleurs, dans la région de Soumy, située dans le nord-est et frontalière de la Russie, des drones ont frappé des bâtiments d'habitation, blessant 14 résidents. Ces attaques soulignent une fois de plus la gravité de la situation et l'impact dévastateur des combats sur la population civile. Les efforts diplomatiques pour parvenir à une solution pacifique au conflit semblent être mis à rude épreuve, alors que les violations du cessez-le-feu précédent, annoncé pour la Pâque orthodoxe de l'année dernière, ont créé un climat de méfiance entre les deux parties





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