Nouvelles manifestations à Bruxelles : Les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles protestent contre les économies et les réformes

Les enseignants et les acteurs des secteurs gérés par la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont mobilisés à Bruxelles pour protester contre les mesures d'économies et les réformes du gouvernement, notamment l'augmentation des heures de cours pour les enseignants du secondaire supérieur. La ministre de l'Éducation défend ces mesures comme étant des ajustements nécessaires, tandis que les syndicats réclament leur retrait, craignant des conséquences négatives sur les emplois et la qualité de l'enseignement.

Ce jeudi matin, la Fédération Wallonie-Bruxelles a de nouveau été le théâtre de manifestations, alors que les enseignants et les acteurs de divers secteurs, gérés par cette entité, ont exprimé leur mécontentement dans les rues de Bruxelles. Cette mobilisation, qui s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes, vise à protester contre les mesures d' économies décidées par le gouvernement de la Fédération.

Les enseignants, en particulier, continuent de s'opposer fermement aux réformes mises en œuvre par la ministre de l'Éducation, Valérie Glatigny (MR), qui justifie ces changements par la nécessité de faire face à la situation financière délicate de la Fédération. La ministre insiste sur le fait qu'il s'agit d'une démarche d'accompagnement et non d'inflexibilité, soulignant les efforts de dialogue avec les syndicats et les fédérations. Cependant, les syndicats, quant à eux, réclament le retrait pur et simple de ces réformes, estimant que les mesures prises auront des conséquences néfastes sur les conditions de travail et la qualité de l'enseignement.\Au cœur des revendications, figure notamment la décision d'imposer deux périodes supplémentaires de cours aux enseignants du secondaire supérieur, portant ainsi leur temps de présence devant les élèves à 22 heures hebdomadaires. Cette mesure, qui représente une augmentation de 10% du temps de travail sans revalorisation salariale, suscite une vive opposition. Les syndicats craignent notamment que cette mesure ne conduise à des pertes d'emploi, en particulier pour les jeunes enseignants temporaires. La ministre Glatigny justifie cette décision en soulignant qu'elle était préférée à d'autres mesures envisagées, comme une baisse salariale ou une réduction des heures de cours, qui auraient, selon elle, un impact plus important sur le métier d'enseignant et la qualité de l'encadrement des élèves. Elle met également en avant des mesures d'accompagnement, telles que la protection des enseignants temporaires et des aménagements pour les enseignants débutants et ceux de plus de 60 ans. La ministre souligne par ailleurs la nécessité de maîtriser le déficit budgétaire de la Fédération, qui affecte significativement le secteur de l'éducation. Des réinvestissements sont également prévus, notamment pour les enseignants formés en quatre ans.\La ministre insiste sur le fait que les mesures prises s'inscrivent dans un plan sur cinq ans, garantissant une certaine prévisibilité jusqu'en 2029. Elle souligne également que la comparaison avec les enseignants des autres niveaux est pertinente, en particulier en ce qui concerne le nombre d'heures de cours et la rémunération. Les enseignants du secondaire supérieur sont rémunérés 25% de plus que les enseignants des autres niveaux. La ministre explique également qu'elle travaille à une diminution du travail collaboratif et à des mesures d'aménagement pour tous les enseignants à partir de 2027. Les syndicats évaluent à 1300 équivalents temps-plein les emplois qui seraient perdus, mettant en évidence les inquiétudes profondes du personnel enseignant face à ces réformes. Les négociations et les manifestations se poursuivent, reflétant les divergences profondes entre le gouvernement et les représentants des enseignants concernant l'avenir de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles





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