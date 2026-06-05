Nouvelles tensions à Bruxelles après le vote des coupes budgétaires dans l'enseignement francophone

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un plan d'austérité de 300 millions d'euros dans l'enseignement, déclenchant des manifestations d'élèves et d'enseignants qui ont parfois dégénéré en émeutes à Bruxelles et conduit à la fermeture préventive d'écoles à Namur.

De crise dans l' enseignement francophone a déclenché une nouvelle journée d'agitation à Bruxelles . Les policiers sont intervenus à plusieurs endroits de la capitale pour tenter de rétablir le calme après des débordements lors d'une manifestation organisée par des élèves et des enseignants des écoles francophones.

Ces derniers expriment leur colère contre un plan d'austérité de 300 millions d'euros adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce plan prévoit que les enseignants du secondaire supérieur devront effectuer deux heures supplémentaires de cours sans compensation salariale et que les droits d'inscription à l'enseignement supérieur augmenteront considérablement pour de nombreux étudiants. La manifestation, partie de la Rue de la Loi, a dégénéré en début de soirée.

Un groupe de jeunes a allumé des feux et tiré des feux d'artifice dans le centre-ville, obligeant la police à intervenir. Bien que l'immense majorité des manifestants s'était montrée pacifique, quelques incidents ont été signalés. Le métro bruxellois (STIB/MIVB) a dû fermer la station de métro Parc et les lignes 1 et 5 ne desservent plus cette station. Au campus CERIA d'Anderlecht, rue Emile Gryson, d'autres élèves se sont rassemblés.

La police de la zone Sud (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) était présente sur place, et le protestataire se déroulait dans le calme pour l'instant. Parallèlement, à Namur, plusieurs écoles sont restées fermées par précaution suite à de lourdes menaces proférées sur les réseaux sociaux contre des établissements scolaires et leurs enseignants. La bourgmestre par intérim Charlotte Bazelaire a confirmé que la police était visiblement présente dans le centre-ville.

Certaines écoles ont demandé aux parents de ne pas laisser leurs enfants se promener en ville, tandis que d'autres ont autorisé la venue des élèves mais sous la surveillance renforcée de la police. Malgré ces troubles, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté pendant la nuit le plan d'austérité après une séance marathon de quatorze heures. La majorité, composée du MR et de Les Engagés, a voté pour, l'opposition contre.

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a vivement condamné les émeutiers sur les réseaux sociaux, les qualifiant de "crapule" et plaidant pour qu'ils soient envoyés dans des bootcamps pour apprendre l'ordre et la discipline. Il a également demandé que leurs parents soient tenus responsables. Tandis que les manifestants se dispersaient,environ deux cents personnes tentaient de pénétrer dans l'enceinte du Parlement, selon le reporter Dries Hiroux.

Le journaliste parlementaire Bart Verhulst a rappelé le contexte des réformes qui ont provoqué ce mouvement de colère, tandis que le reporter Roel Nollet a témoigné de l'intervention ferme de la police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène aussi bien contre les élèves que contre les enseignants venus protester





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