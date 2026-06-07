Nouvelles tensions au Moyen-Orient : les États-Unis abattent des drones iraniens près du détroit d'Ormuz

Alors que le conflit entre Washington et Téhéran atteint son centième jour, l'armée américaine rapporte avoir intercepté deux drones d'attaque iraniens menaçant le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, une artère commerciale vitale. Ces heurts s'ajoutent à un cycle récent d'hostilités, malgré des négociations indirectes qui butent sur des désaccords profonds, ravivant les craintes d'une déstabilisation majeure de la région.

La tension monte d'un cran au Moyen-Orient . L'armée américaine a annoncé avoir abattu deux drones d'attaque iraniens qui, selon elle, menaçaient le trafic maritime international dans le détroit d'Ormuz.

Ces événements surviennent alors que le conflit régional entre Washington et Téhéran entre dans son centième jour sans perspective de résolution. Le Commandement central américain (Centcom) a indiqué sur le réseau social X que les forces américaines sont restées en alerte et prêtes à se défendre contre l'agression iranienne. Ces incidents s'inscrivent dans un cycle récent d'escarmouches autour de cette voie maritime stratégique pour le commerce des hydrocarbures, après une trêve relative observée depuis le 8 avril.

En riposte à des actions similaires la veille, l'Iran a déclaré avoir lancé des missiles contre des installations militaires au Koweït et à Bahreïn, alliés des États-Unis. L'arm américaine affirme en avoir intercepté six sur sept. Bien que des pourparlers indirects soient en cours, aucune avancée significative n'est rapportée, laissant planer le spectre d'une escalade plus large menaçant la sécurité énergétique mondiale





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