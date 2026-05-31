Nouvelles tensions : la Belgique convoque l'ambassadeur russe, un drone frappe un immeuble en Roumanie

Récapitulatif des dernières nouvelles du conflit ukrainien : incident de drone en Roumanie, attaques sur les infrastructures énergétiques en Russie, tensions diplomatiques avec l'Arménie.

La Belgique a convoqué l'ambassadeur russe pour demander des explications après que la Russie a exhorté ses diplomates à quitter Kiev. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a indiqué que la Belgique maintient sa présence à Kiev et ne se laissera pas intimider.

Par ailleurs, le président roumain Klaus Iohannis a confirmé qu'un immeuble d'appartements en Roumanie a été touché par un drone de fabrication russe, un Geran-2, selon le rapport technique des experts roumains. Il a partagé des photos montrant des inscriptions cyrilliques sur l'engin, identiques à celles retrouvées sur d'autres drones russes. Iohannis a qualifié cet incident de "particulièrement grave" et a déclaré que la Russie est la seule responsable.

Il partagera les détails de l'enquête avec les alliés de l'OTAN et de l'UE. Auparavant, il avait estimé qu'il était "difficile de déterminer l'origine du drone". La situation s'aggrave avec l'utilisation croissante de drones ukrainiens équipés d'intelligence artificielle, qui perturbent les convois russes à plus de cent kilomètres de distance. Les experts parlent d'une "nouvelle phase de la guerre" où l'innovation ukrainienne dépasse celle de la Russie.

La centrale nucléaire de Zaporijjia a été visée par un drone ukrainien, selon Rosatom. L'installation n'a pas subi de dommages essentiels, mais un trou a été fait dans le mur d'une salle des turbines. Le directeur russe de la centrale permettra aux experts de l'AIEA d'inspecter les lieux dès que possible. L'Ukraine nie toute attaque et parle de "propagande russe".

L'AIEA se dit "préoccupée" et confirme des dégâts cohérents avec une attaque de drone, sans augmentation de la radioactivité. Parallèlement, l'Ukraine a mené des frappes de drones contre des infrastructures énergétiques en Russie, notamment une raffinerie de pétrole à Saratov, exploitée par Rosneft. Kiev intensifie ces attaques car le secteur énergétique finance directement l'effort de guerre russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre d'éventuelles attaques aériennes massives russes, appelant la population à prendre les alertes au sérieux. Il a reconnu des difficultés d'approvisionnement en munitions de défense antiaérienne, dépendant des livraisons occidentales, et espère que les États-Unis entendront l'appel de l'Ukraine. La Russie a rappelé son ambassadeur en Arménie pour consultations, accusant Erevan de se rapprocher trop de l'Union européenne.

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que cette démarche vise à examiner les mesures prises par l'Arménie pour renforcer ses liens avec l'UE, ce qui compromet la coopération au sein de l'Union économique eurasiatique. Lors d'un sommet au Kazakhstan, Vladimir Poutine a durci le ton envers l'Arménie, évoquant un "scénario ukrainien" comparable à la tentative de Kiev d'adhérer à l'UE. Il a appelé Erevan à organiser "au plus vite" un référendum sur la question.

Ces développements s'inscrivent dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre la Russie et plusieurs de ses voisins, tandis que le conflit en Ukraine continue de s'intensifier. La communauté internationale reste en alerte face aux risques d'escalade





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