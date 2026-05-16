Nouzine in profondeur sur divers sujets en France

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Ils se disent presque tous « en difficulté » : 9 enseignants sur 10 ne se sentent pas bien dans leur travail, les avis varient en fonction des profils Les banques trient leurs clients comme des déchets : François invité à partir de sa banque car il n’a pas « 50.000 euros » sur son compte On a des solutions : cette gynécologue invite les femmes à consulter à propos de ce sujet tabou Un homme violemment attaqué, volé et même filmé par ses agresseurs en plein jour à Bruxelles : la victime laissée inerte sur le sol Cette alternative aux urgences est (trop) peu connue des Belges : les experts plaident pour une réforme « nécessaire » Le numéro 1733, destiné à joindre un médecin généraliste de garde, reste encore insuffisamment connu des Belges Le王1733, destiné à joindre un médecin généraliste de garde, reste encore insuffisamment connu des Belges.

Les experts alertent sur les conséquences de cette méconnaissance, qui pousse de nombreux patients à se rendre inutilement aux urgences. Ils plaident pour une réforme plus large du système de régulation médicale





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Christophe Laporte forfait Tour de France, déchirure au quadricepsChristophe Laporte, coureur de 33 ans, forfait pour le Tour de France 2022 en raison d'une déchirure au quadriceps. Espérait disputer la Grande Boucle pour la onzième fois de sa carrière.

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Vastes productions clandestines de snacks à base de viande, transformées en frites belges, démantelées en FranceUne enquête menée en Belgique a conduit les enquêteurs à un garage discret de Marpent, près de Maubeuge, où ils ont découvert un atelier illégal de transformation alimentaire. Des centaines de kilos de viande ont été saisis, ainsi que plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide.

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Narcotrafic en France : un adolescent de 15 ans tué à Nantes, un scénario qui se répèteLa fusillade, qui a eu lieu vers 19h30 dans un immeuble d’un quartier populaire du nord de cette ville de plus de 300.000...

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Criminal network in France uncovered: Illegal preparation and sale of fries in BelgiumA criminal network in France has been uncovered, preparing and selling illegal fries to fry shops in Belgium. The French newspaper 'La Voix du Nord' and the FAVV confirm the news. Two Belgians have been arrested. The French police discovered an illegal food processing plant with several meat grinders in a garage box in the northern French town of Marpent, just across the Belgian border. Hundreds of kilos of meat were stored in unhygienic conditions. The meat was used to make fries, such as Mexican-style and curry fries, or what are known as 'frikandellen' depending on where you are. The police seized the meat and thousands of euros in cash. The Belgian Federal Food Agency (FAVV) confirms the news but does not communicate further as the investigation is ongoing. The president of the friturists' association says he has never heard of such a thing before and is disgusted by the case. He doubts whether the fries are being sold by legitimate fry shops or other establishments. He also points out the health risks and the lack of value in the situation.

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