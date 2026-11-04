Novak Djokovic éliminé de Paris par Rinky Hijikata

Le champion serbe Novak Djokovic a subi une défaite cinglante face à Rinky Hijikata à Paris. Cette élimination précoce marque la fin de ses espoirs pour le Masters de fin de saison.

Le champion du monde Novak Djokovic a vu son parcours s'interrompre lors du deuxième tour du tournoi de Paris, face à l'Australien Rinky Hijikata, classé 83e au classement ATP. Le Serbe de 39 ans, malgré une lutte acharnée, s'est incliné sur le score de deux sets à un, avec les marqueurs précis de 2-6, 6-3 et 6-3. Cette défaite surprise marque une rupture brutale avec les performances habituelles de l'icône du tennis mondial sur cette surface en salle.

Défaite sévère et fin de course au Masters

Cette sortie anticipée signifie que Novak Djokovic est désormais définitivement éliminé de la course au prestigieux Masters de fin de saison. Ce tournoi élite ne réunira plus les noms des joueurs concernés par cette élimination. Il ne reste plus que Jannik Sinner, classé numéro deux mondial, comme favori potentiel pour ce titre, bien que ce dernier soit actuellement blessé et forfait. La présence du Serbe était essentielle pour maintenir la concurrence, et son absence modifie considérablement les dynamiques du classement final.

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Un parcours difficile pour la star serbe

La confrontation avec Rinky Hijikata s'inscrit dans une série de difficultés récentes pour Novak Djokovic dans les tournois Masters 1.000. Il s'agit de sa quatrième élimination au deuxième tour lors de ses quatre participations récentes à cette catégorie spécifique. Ces tournois représentent la catégorie la plus prestigieuse juste après les épreuves du Grand Chelem. Les précédentes apparitions du Serbe dans des événements de ce type, notamment à Shanghai, Cincinnati et Rome, avaient toutes abouti à une sortie prématurée.

Victoires consécutives pour les Challengers

L'Australien Rinky Hijikata ne fait que poursuivre sa bonne forme en s'imposant après plusieurs victoires successives. Deux jours avant ce match contre Djokovic, il avait déjà éliminé Zizou Bergs, classé 40e ATP, en deux sets nets (6-2, 6-4). La logique du tournoi a également favorisé le Péruvien Ignacio Buse, 33e au classement mondial, qui a vaincu un adversaire russe sur le score de 6-4, 6-4. Ce résultat confirme la montée en puissance des joueurs moins bien classés sur les circuits majeurs.

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Historique et autres surprises à Paris

Le contexte parisien reste complexe pour Novak Djokovic en termes de palmarès. Il détient le record du nombre de trophées remportés dans ce tournoi en salle avec sept titres, obtenus entre 2009 et 2023. Alexandre Zverev et Daniil Medvedev partagent quant à eux un seul titre chacun, respectivement en 2024 et 2020. L'élimination de l'Australien Alex De Minaur, 9e ATP, renforce l'aspect imprévisible de cette édition. De Minaur a perdu face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (31e ATP) avec des scores de 7-6 (7/2) et 6-3.

Impacts sur le classement et la saison

Ces résultats bouleversent la hiérarchie du tennis masculin pour la fin de l'année. La défaite de De Minaur intervient seulement trois jours après sa finale perdue à Vienne face à Carlos Alcaraz, classé 3e ATP. Ces multiples sorties précoces de têtes de série majeures indiquent une période de transition ou de grande compétitivité sur le circuit professionnel. Les observateurs attendent maintenant de voir si d'autres favoris suivront la même trajectoire dans les prochains tours.