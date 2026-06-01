Nuisances de chantier à Opprebais : quels droits pour les riverains ?

Isabelle subit des nuisances importantes dues à un chantier situé à six mètres de son balcon. Découvrez les démarches possibles pour obtenir une indemnisation et faire valoir ses droits.

À Opprebais, dans le Brabant wallon, Isabelle vit un véritable calvaire depuis plusieurs mois. Son appartement, qui offrait autrefois une vue imprenable sur les champs, est désormais confronté à un chantier de construction situé à seulement six mètres de son balcon.

Un immeuble de trois étages sort de terre, générant des nuisances quotidiennes considérables. Poussière de terre, de briques, de matériaux de construction et autres résidus envahissent son espace de vie. Elle se demande quels sont ses droits face à cette situation qui impacte son confort et sa santé. Bien que le projet soit parfaitement légal, les désagréments dépassent les limites tolérables pour un riverain.

Isabelle a contacté RTL via le bouton Alertez-nous pour obtenir des réponses. L'équipe de Bonjour Benjamin a enquêté pour elle et livre ses conclusions. Olivia François, journaliste spécialisée pour RTL info, rappelle que des indemnisations sont possibles lorsque les nuisances excèdent ce qui peut être considéré comme normal. Cela inclut la poussière excessive, le bruit continu, ou encore l'impossibilité d'utiliser son balcon pendant une période prolongée.

Des mesures comme l'installation de protections anti-poussière ou d'autres aménagements peuvent être exigées. Encore faut-il prouver l'existence du préjudice. C'est à la personne qui subit les nuisances de démontrer leur caractère anormal. Photos, vidéos, témoignages de voisins ou constats d'huissier sont des éléments clés pour étayer une demande.

Dans le cas d'Isabelle, qui est locataire, le propriétaire n'est pas directement responsable. Il ne faut pas s'adresser à lui, mais à l'entreprise de construction ou au gestionnaire du chantier. La première étape consiste à dialoguer avec les responsables des travaux. Si aucun accord n'est trouvé, une mise en demeure peut être envoyée.

En dernier recours, le juge de paix compétent en matière de voisinage peut être saisi. Isabelle a déjà informé son propriétaire de ses démarches. Celui-ci partage ses inquiétudes, car si elle décidait de partir dans six mois, il aurait énormément de mal à relouer l'appartement. Locataire et propriétaire ont donc intérêt à faire front commun auprès du gestionnaire du chantier.

Cette situation illustre un problème récurrent dans les zones urbaines et périurbaines : la cohabitation difficile entre constructions neuves et habitations existantes. Les riverains, souvent démunis face aux projets immobiliers, doivent connaître leurs droits pour faire valoir leur qualité de vie. Des associations de défense des droits des voisins existent et peuvent fournir des conseils juridiques. En attendant, Isabelle espère que son témoignage servira à d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés.

La poussière, le bruit et la perte de vue sont autant de nuisances qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent mener à des conflits de voisinage longs et coûteux. La prévention et le dialogue restent les meilleures armes, mais lorsque ceux-ci échouent, la voie judiciaire reste ouverte





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