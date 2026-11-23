En Belgique, les autorités sanitaires maintiennent le soutien au Nutri-Score. Scienza et le SPF Santé publique jugent l'outil pertinent pour la santé publique et l'éducation nutritionnelle des consommateurs belges.

Alors que certaines entreprises européennes choisissent progressivement de retirer le logo Nutri-Score de leurs emballages, la Belgique reste fermement attachée à ce système d'étiquetage nutritionnel. Les autorités sanitaires locales et les experts scientifiques continuent de défendre la pertinence de cet outil pour guider les consommateurs vers des choix alimentaires plus éclairés. Cette position contraste avec l'incertitude qui plane au niveau européen, où la Commission européenne cherche depuis six ans à imposer un système harmonisé sans y parvenir jusqu'à présent.

Pertinence sanitaire et utilité visuelle du label

Stefanie Vandevijvere, directrice de l'Unité Systèmes alimentaires et Nutrition au sein de Sciensa, affirme que le Nutri-Score conserve toute sa pertinence. Pour elle, ce système traduit des informations nutritionnelles complexes en un signal visuel simple, facilitant la compréhension pour le grand public. Elle rappelle que la persistance des problèmes de surpoids et d'obésité en Belgique ne remet pas en cause l'utilité de l'outil, soulignant qu'aucun dispositif d'information ne peut résoudre seul une crise de santé publique aussi complexe.

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Vinciane Charlier, porte-parole du SPF Santé publique, rejoint ce constat en mettant en avant les contraintes de temps des consommateurs. Elle explique que face à la multitude de messages commerciaux, le logo permet de comparer rapidement des produits similaires comme deux céréales ou deux pizzas. Les données de Sciensa indiquent que soixante-cinq pour cent des adultes belges déclarent voir souvent ou toujours le Nutri-Score en magasin, preuve de sa forte visibilité.

Limites de l'outil et critères de classification

Les experts insistent sur le fait que le logo ne doit pas être interprété comme un jugement absolu sur la santé globale d'un aliment. Pascale Robience, diététicienne, précise que le Nutri-Score mesure la qualité nutritionnelle et ne prend pas en compte le degré de transformation, les additifs, les pesticides ou l'impact environnemental. Son rôle principal est de permettre des comparaisons au sein d'une même catégorie de produits, comme deux types de yaourts ou de pain.

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Le système pénalise les teneurs élevées en sel et en acides gras saturés, tout en valorisant les fruits, les légumes, les légumineuses et les fruits à coque. Par exemple, le saumon fumé obtient la note D en raison de sa forte teneur en sel, tandis que le saumon frais affiche la note A, illustrant la capacité du système à distinguer des produits de même nature mais de compositions différentes. Cette logique permet aux consommateurs de faire des choix plus ajustés à leurs besoins nutritionnels.

Impact réel sur les comportements d'achat des Belges

Une étude menée par Sciensa auprès de plus de trois mille adultes montre que la présence du logo influence réellement les intentions d'achat. Les produits classés A ou B deviennent plus attractifs, tandis que ceux affichant un D ou un E voient leur qualité perçue diminuer. Les chiffres confirment une influence tangible : en 2022 et 2023, vingt-cinq pour cent des Belges disaient être influencés parfois, dix-sept pour cent souvent, et quatre pour cent toujours par ce label lors de leurs courses.

Cette tendance est confirmée par une enquête récente de Testachats auprès de près de sept cents personnes, révélant que cinquante-sept pour cent des répondants avaient déjà acheté un produit spécifiquement en raison de son score. Le Nutri-Score évolue également pour rester pertinent, comme avec l'actualisation ayant permis de mieux prendre en compte les huiles d'olive, de noix et de colza, classées C, tandis que la graisse de coco reste à la note E.