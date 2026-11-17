Nvidia dépasse ses objectifs avec un chiffre d'affaires de 115,8 milliards de dollars au T3. La forte demande en IA soutient les anticipations malgré la volatilité récente de l'action.

Nvidia Corporation a publié des résultats financiers exceptionnels pour le troisième trimestre, enregistrant une croissance de son chiffre d'affaires de 103 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance financière majeure a permis au géant technologique de dépasser les estimations consensus des analystes, confirmant sa domination absolue sur le marché des semi-conducteurs stratégiques.

Performance financière dépasse les attentes du marché

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 115,8 milliards de dollars, dépassant largement la projection moyenne des experts qui tablait sur 109 milliards de dollars. Ce résultat témoigne d'une dynamique commerciale extrêmement robuste, portée principalement par la demande insatiable de matériels de calcul hautes performances. Parallèlement, la société a annoncé une progression nette de sa rentabilité, avec un bénéfice net en hausse de 105 pour cent pour s'établir à 65,3 milliards de dollars. Cette augmentation significative des profits souligne l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans un contexte de demande structurelle croissante.

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Prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

Les perspectives immédiates pour la fin de l'année fiscale se montrent particulièrement encourageantes pour les investisseurs institutionnels et les acteurs de la place financière. Nvidia anticipe un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars pour le quatrième trimestre prochain, une estimation qui reflète une confiance élevée dans la continuité de la croissance. Thomas De Graeve, correspondant spécialisé aux États-Unis, a souligné la force constante des indicateurs, notant que les ventes avaient doublé et que les orientations futures semblaient solides, renforçant ainsi la position de l'entreprise face aux cycles économiques habituels.

Contexte corporate et attentes des actionnaires

Cette publication de résultats intervient dans un environnement marqué par une forte volatilité boursière et des interrogations stratégiques au sein de la direction. Le titre Nvidia a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis le début du mois d'octobre, subissant la pression d'un contexte de marché difficile. Jensen Huang, dirigeant historique de l'entreprise, a fait face à des tensions internes qui ont conduit à son départ récent de ses fonctions opérationnelles quotidiennes. Les actionnaires attendent désormais avec impatience son discours prévu ce soir, cherchant des garanties sur la gouvernance future et la vision stratégique à long terme du groupe pour restaurer la pleine confiance du capital-investissement.

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Infrastructure technologique et positionnement sectoriel

Fondée en 1993, Nvidia a évolué pour devenir un pilier central de l'industrie mondiale des technologies numériques. L'entreprise a initialement bâti sa réputation grâce au développement de cartes graphiques dédiées aux jeux vidéo, intégrant des processeurs graphiques ou GPU conçus pour exécuter massivement des calculs parallèles. Cette architecture spécifique s'est avérée fondamentale pour le traitement complexe des images, avant de trouver une application révolutionnaire dans le domaine de l'intelligence artificielle, où la puissance de calcul brute est indispensable.

Croissance de l'IA et leadership technologique actuel

Aujourd'hui, la majeure partie des revenus de Nvidia provient de la fourniture de puces et d'infrastructures logicielles pour les data centers, supportant l'explosion des modèles d'apprentissage automatique. Les systèmes d'intelligence artificielle nécessitent des capacités de traitement de données massives pour entraîner leurs algorithmes, un besoin que les solutions matérielles de Nvidia comblent efficacement. Cette synergie technologique a propulsé l'entreprise au rang de l'une des sociétés les plus valorisées au monde, transformant une spécialisation initiale en un monopole de fait sur la couche matérielle essentielle à la révolution numérique actuelle.