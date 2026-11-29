Wout Van Aert Nys et Silvia Casasola remportent respectivement les épreuves masculine et féminine de la Coupe du monde de cyclo-cross. Ils dominent leurs concurrents avec une avance significative.

Wout Van Aert Nys s'est isolé au premier tour de la course et a mené l'épreuve seul du début à la fin. Ce résultat constitue son sixième succès sur six participations cette saison. Vendredi, il avait déjà remporté la manche précédente à Ostrava, consolidant ainsi sa position de leader incontesté de la compétition.

Il devance largement le duo formé par Thomas Vanthourenhout et Laurens Wyseure. Wyseure a distancé Vanthourenhout durant le dernier tour pour décrocher la deuxième place à neuf secondes de l'auteur de la course. Vanthourenhout termine troisième à dix-sept secondes, suivie par le Britannique Cameron Mason à vingt secondes et Gerben Kuypers à trente-sept secondes.

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Une domination sans partage pour Nys

La performance de Nys repose sur une stratégie d'isolement précoce qui lui a permis de contrôler le rythme sans opposition. Cette tactique a été particulièrement efficace lors de ce format de cinq tours, où chaque écart gagne en importance. Son avance sur les poursuivants directs démontre une supériorité technique et physique notable sur le peloton actuel.

Le peloton masculin voit une hiérarchie nette se dessiner avec cette victoire. Les écarts constatés entre les cinq premiers coureurs soulignent la difficulté de revenir sur un leader qui a pris l'avantage tôt. La structure de la course a favorisé les athlètes capables de maintenir un effort soutenu sans se laisser absorber.

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Triomphe historique de Silvia Casasola

Silvia Casasola prend le large au troisième des cinq tours et creuse progressivement l'écart. Elle remporte ainsi sa première victoire de carrière dans une épreuve de Coupe du monde. Ce succès marque également son quatrième triomphe de la saison, confirmant sa forme actuelle.

Elle est suivie par Marie Schreiber à dix secondes et Bäckstedt à seize secondes pour compléter le podium. Les Néerlandaises Inge van der Heijden et Lucinda Brand occupent les quatrième et cinquième places respectivement à vingt-quatre et vingt-sept secondes. Julie Brouwers termine vingtième à deux minutes, illustrant la dispersion du groupe féminin.

Classement général et perspectives Glasgow

Au classement général, Marie Schreiber conserve la tête avec soixante-dix points après sa victoire à Ostrava. Silvia Casasola grimpe au deuxième rang avec cinquante-cinq points, tandis que Bäckstedt suit avec quarante-sept unités. Cette dynamique change la donne pour les manches restantes de la compétition.

La prochaine épreuve se tiendra le treize décembre à Glasgow. Cette année, la Coupe du monde propose un calendrier riche de douze épreuves. Les athlètes doivent préparer leurs efforts pour les derniers mois de la saison, où la course au titre se durcira considérablement.