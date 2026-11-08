Objectif Électrification COP31 : Australie et Turquie Ciblent 35% d'Electricite

L'Australie et la Turquie proposent un nouvel objectif de 35% d'electricite en 2035 pour contourner l'opposition des producteurs petroliers a la COP31.

L' Australie et la Turquie, co-présidents de la prochaine conférence climatique des Nations Unies, ont lancé un appel ambitieux visant à intégrer 35 % d'électricité dans le mix énergétique mondial d'ici 2035. Cette proposition stratégique, au cœur de la COP31, cherche à établir un consensus large en mettant l'accent sur l'électrification plutôt que sur l'abandon direct des combustibles fossiles. L'objectif est de préserver les acquis de la COP28 de Dubaï tout en contournant la résistance croissante des puissances pétrolières.

Une Strategie Pour Contourner L'Opposition des Petrolieres

L'Australie et la Turquie espèrent obtenir l'adhésion de tous les États membres à cette nouvelle cible volontaire afin d'éviter une impasse négociatrice. Cette approche vise à éviter que le blocus des pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite et la Russie, ne paralyse les discussions. Ces nations ont menacé à plusieurs reprises de bloquer tout accord mentionnant explicitement l'abandon des énergies fossiles depuis la décision historique de 2023.

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La stratégie des pays hôtes repose sur une reformulation des enjeux climatiques pour maintenir le cap vers la décarbonation sans affronter frontalement les résistances diplomatiques. Les présidents de la COP31 souhaitent s'appuyer sur deux promesses déjà formulées à Dubaï : tripler la production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et doubler le taux d'efficacité énergétique mondiale.

Positions des Acteurs et Debat sur les Energies

Le ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum, a qualifié cette priorité d'électrification comme étant déterminante pour la réussite de la conférence. L'Union européenne soutient fermement cette initiative, et la Belgique, en cohérence avec le positionnement européen, a exprimé son adhésion. Toutefois, Bruxelles et son homologue belge insistent pour que cette électricité provienne exclusivement de sources durables et non de centrales au gaz.

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Certains observateurs, comme un expert belge suivant les négociations, qualifient cette cible d'une tactique permettant de parler des combustibles fossiles sans les nommer. Le scientifique climatique Jean-Pascal van Ypersele confirme que cette approche indirecte vise à atteindre une partie des mêmes objectifs que la phase-out directe. La packaging change mais la pression sur les hydrocarbures demeure, selon lui.

Pression Diplomatique de L'Arabie Saoudite

L'Arabie saoudite, bien qu'actuellement présente sur le front de la diplomatie verte, reste un acteur majeur de blocage des accords climatiques. Le pays envoie des délégations importantes composées d'experts juridiques et de diplomates aguerris pour protéger ses intérêts pétroliers lors de chaque sommet. Cette influence est telle que le groupe des pays arabes a empêché la tenue du sixième cycle de négociation sur les rapports scientifiques du GIEC.

La situation financière du secrétariat du climat onusien est mise sous tension par ces manœuvres. Le groupe des pays arabes a déjà bloqué six fois de suite la décision relative à la programmation des prochains rapports d'évaluation. Cette dynamique risque de laisser le Panel intergouvernemental sur l'évolution du climat sans budget au début de l'année prochaine, menaçant la qualité scientifique des futures COP.

Impact Concret et Prochaines Etapes

La question du charbon, du pétrole et du gaz reste centrale malgré l'accent mis sur l'électricité. Le Brésil a présenté un plan détaillé pour aider les pays à éliminer progressivement ces combustibles, héritage direct des accords précédents. Ce document sera officiellement intégré dans le programme de la conférence pour maintenir une pression constante sur les secteurs les plus émetteurs.

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L'objectif de 35x35 d'électricité constitue le pivot principal pour sortir les pays producteurs et les nations occidentales de leur impasse. Les parties prenantes espèrent que personne ne pourra réellement s'opposer à la transition vers l'électricité propre. Cette cible vise à maintenir l'élan des négociations tout en gérant les sensibilités économiques des grands producteurs d'hydrocarbures dans un contexte climatique critique.