Oekraïense president Zelensky roept Russische president Poetin op tot persoonlijke ontmoeting en wapenstilstand

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Russische president Vladimir Poetin in een open brief opgeroepen tot een persoonlijke ontmoeting en een volledig staakt-het-vuren tijdens vredesgesprekken. Trump is enthousiast over de verklaringen van Poetin en Zelensky en gelooft dat de VS daar een rol in heeft gespeeld. Zelensky stelt Poetin 'een volledige wapenstilstand' voor gedurende de vredesonderhandelingen en roept de Rus op om een datum overeen te komen om samen aan tafel te zitten.

De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin in een open brief opgeroepen tot een persoonlijke ontmoeting en een volledig staakt-het-vuren tijdens vredesgesprekken. Trump zegt 'blij te zijn' dat beide leiders het over een ontmoeting hebben en gelooft dat de VS daar een rol in heeft gespeeld.

De Amerikaanse president Trump is enthousiast over de verklaringen die er gisteren zijn afgelegd door de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Zelensky stelt Poetin 'een volledige wapenstilstand' voor gedurende de vredesonderhandelingen en roept de Rus op om een datum overeen te komen om samen aan tafel te zitten. Volgens Peskov krijgt Poetin op een later moment de brief onder ogen. Het Kremlin heeft bevestigd dat het de open brief van Zelensky heeft gezien.

Zelensky schrijft in zijn open brief aan Poetin dat 'bijna de helft van je 26 jaar aan de macht in Rusland heb je aan oorlog tegen Oekraïne gespendeerd' en dat de Russen de negatieve gevolgen van de oorlog ondervinden en er zich tegen verzetten. Zelensky vraagt Poetin 'om niet bang te zijn' om de oorlog te beëindigen en stelt dat 'als je niet zelf tot de conclusie komt dat de tijd is gekomen om deze oorlog te beëindigen, dan zal Oekraïne blijven vechten voor zijn voortbestaan.

Maar ook jij zult moeten vechten voor je voortbestaan.

' Zelensky besluit: 'Jij kan je eigen oorlog doen stoppen. ' De Russische president Poetin vindt dat de gevechten niet moeten stoppen op het moment dat er vredesgesprekken zouden worden gevoerd. De Oekraïense president Zelensky doet dat nu weer in zijn open brief aan Poetin. Rusland zal zijn luchtafweer moeten versterken om Oekraïense droneaanvallen te bestrijden.

Gerhard Schröder is de geknipte bemiddelaar volgens de Russische president Poetin. Als Europa een actievere rol zou gaan spelen in onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne, dan zou dat volgens Poetin Schröder kunnen zijn. Maar Poetin benadrukte dat Rusland Europa niet wil dicteren wie het naar voren zou moeten schuiven





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oekraïne Russland Vrede Trump Zelensky Poetin Vredegesprekken Staakt-Het-Vuren Bemiddelaar Europa Gerhard Schröder Olie-Installatie Drones Raketten Brandstoftekorten Prijzen Verenigd Koninkrijk Duitsland Rusland Oekraïne-Oorlog Verenigde Staten Trump-Regering Trump-Beleid Trump-Opstelling Trump-Relatie Met Rusland Trump-Regering-Russland-Relatie Trump-Regering-Russland-Beleid Trump-Regering-Russland-Opstelling Trump-Regering-Russland-Beleid-En-Opstelling Trump-Regering-Russland-Beleid-En-Opstelling-R Trump-Regering-Russland-Beleid-En-Opstelling-R

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oekraïense aanval op Sint-Petersburg brengt Poetin in verlegenheidHet Oekraïense leger heeft afgelopen nacht een grootschalige aanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. De timing lijkt geen toeval: vandaag gaat daar een belangrijk driedaags internationaal economisch forum van start.

Read more »

LIVE 'Rechtvaardig antwoord op Rusland', zegt Zelensky over Oekraïense aanval op olieterminal in Sint-PetersburgLIVE Volg alle updates over de oorlog in Oekraïne in deze liveblog.

Read more »

Russische aanvallen treffen Kiev en Dnipro, terwijl Cyprus het toetredingsproces van Oekraïne naar de EU vooruitstuwtCyprus, als voorzitter van de Raad van de EU, geeft een krachtig signaal over de eenheid en vastberadenheid van de EU, terwijl Hongarije zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne opheft.

Read more »

LIVE Russische president Poetin in Sint-Petersburg: 'Rusland bereid tot compromissen als Oekraïne dat ook is'LIVE Volg alle updates over de oorlog in Oekraïne in deze liveblog.

Read more »