Oekraïne en Rusland: nieuwe ontwikkelingen

De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin opgeroepen tot een persoonlijke ontmoeting en een volledig staakt-het-vuren tijdens vredesgesprekken, maar Poetin ziet zo'n ontmoeting voorlopig niet zitten. Trump zegt 'blij te zijn' dat beide leiders het over een ontmoeting hebben en gelooft dat de VS daar een rol in heeft gespeeld. In 2026 heeft het Oekraïense leger al 600 vierkante kilometer grondgebied kunnen veroveren van de Russen, en in mei alleen al kwam dat neer op 100 vierkante kilometer herwonnen terrein. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergehaald die het Letse luchtruim was binnengevlogen. Russische aanvallen in Oekraïne hebben al vijf doden en 14 gewonden gevallen, en Rusland voert zware aanvallen uit op Zaporizja. Oekraïense drones hebben energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Loehansk en Donetsk. De regio's Donetsk en Loehansk vormen samen de Donbas, die Rusland sinds 2014 gedeeltelijk bezet houdt.

De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin opgeroepen tot een persoonlijke ontmoeting en een volledig staakt-het-vuren tijdens vredesgesprekken, maar Poetin ziet zo'n ontmoeting voorlopig niet zitten.

Trump zegt 'blij te zijn' dat beide leiders het over een ontmoeting hebben en gelooft dat de VS daar een rol in heeft gespeeld. In 2026 heeft het Oekraïense leger al 600 vierkante kilometer grondgebied kunnen veroveren van de Russen, en in mei alleen al kwam dat neer op 100 vierkante kilometer herwonnen terrein. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergehaald die het Letse luchtruim was binnengevlogen.

Russische aanvallen in Oekraïne hebben al vijf doden en 14 gewonden gevallen, en Rusland voert zware aanvallen uit op Zaporizja. Oekraïense drones hebben energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Loehansk en Donetsk. De regio's Donetsk en Loehansk vormen samen de Donbas, die Rusland sinds 2014 gedeeltelijk bezet houdt





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