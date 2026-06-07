Oekraïne en Rusland: nieuwe ontwikkelingen in de oorlog

De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin opgeroepen tot een persoonlijke ontmoeting en een volledig staakt-het-vuren tijdens vredesgesprekken. Trump gelooft dat de VS daar een rol in heeft gespeeld. Oekraïense drones hebben energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Loehansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen en wegen om zijn oorlog te bevoorraden. Oekraïne valt daarom regelmatig militaire infrastructuur aan in bezet gebied en diep in Rusland, om Moskous oorlogscapaciteit te verzwakken. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een droneaanval uitgevoerd op Rusland, waarbij vooral de regio rond Sint-Petersburg werd geviseerd. De Russische president Vladimir Poetin wil zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky voorlopig niet ontmoeten, omdat eerst een voldragen vredesakkoord nodig is.

De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin in een open brief opgeroepen tot een persoonlijke ontmoeting en een volledig staakt-het-vuren tijdens vredesgesprekken, maar Poetin ziet zo'n ontmoeting voorlopig niet zitten.

Trump zegt 'blij te zijn' dat beide leiders het over een ontmoeting hebben en gelooft dat de VS daar een rol in heeft gespeeld. Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland de nucleaire opslagplaats doelbewust heeft aangevallen en noemt de aanval 'extreem laf'. Oekraïense drones hebben in de nacht van 6 op 7 juni energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Loehansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen en wegen om zijn oorlog te bevoorraden.

Oekraïne valt daarom regelmatig militaire infrastructuur aan in bezet gebied en diep in Rusland, om Moskous oorlogscapaciteit te verzwakken. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een droneaanval uitgevoerd op Rusland, waarbij vooral de regio rond Sint-Petersburg werd geviseerd. Ook het vliegverkeer in de regio lag enige tijd stil. Oekraïne heeft zijn droneaanvallen op Russisch grondgebied de voorbije tijd aanzienlijk opgevoerd, beschouwt die acties als vergelding voor de dagelijkse Russische bombardementen.

De Russische president Vladimir Poetin wil zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky voorlopig niet ontmoeten, omdat eerst een voldragen vredesakkoord nodig is. Volgens Poetin is er nu louter in het voordeel van Oekraïne een ontmoeting. De Amerikaanse president Trump heeft enthousiast gereageerd op het vooruitzicht van een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky





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