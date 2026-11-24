Het Oekraïense leger gebruikt zeedrones om Russische oorlogsschepen zoals de Merkury in Benghazi te beschadigen. Kurt De Winter van de Belgische Marine analyseert deze nieuwe strategische dreiging.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland versmelt zich steeds meer in het maritieme domein. Kurt De Winter, directeur Operaties bij de Belgische Marine, benadrukt dat Oekraïne succesvol schepen van Rusland weet aan te vallen, zelfs ver buiten de eigen landsgrenzen. Deze escalatie markeert een significante verschuiving in de tactieken van Kiev, waarbij inlichtingenwerk en gespecialiseerde technologie cruciaal zijn voor het slagen van deze operaties.

Doelwit Merkury in Libische Haven

Vanuit het oosten van Libië, onder leiding van de pro-Russische commandant Khalifa Haftar, lag het korvet Merkury aangemeerd in de haven van Benghazi. Dit vrijwel nieuwe Russische oorlogsschip had ruimte voor circa 90 bemanningsleden en voerde een militaire Ka-27-helikopter met zich mee. Officieel diende de aanleg voor bevoorrading en tanking, maar analisten vermoeden dat er andere motieven speelden.

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Het bestuur in het oosten van Libië hield de haven al langer in de gaten vanwege sterke vermoedens dat Rusland militair materieel verscheept van de exclave Kaliningrad naar deze Libische locatie. De Oekraïense inlichtingendienst SBU observeerde de situatie nauwlettend. Volgens de SBU werden zeven met explosieven geladen zeedrones afgevuurd op de Merkury en het vrachtschip Angara voor de kust van Benghazi.

Oekraïne stelt dat ook de Angara betrokken is bij Russische militaire transporten. De zeedrones ramden beide schepen waarna ze tot ontploffing werden gebracht. Het resultaat was destructief: de Merkury ligt nu half gezonken aan de kade en de zwaar beschadigde Angara werd naar de kade gesleept. Dit incident bevestigt het grotere gevaar dat uitgaat van maritieme aanvallen op strategische doelen.

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Tactieken Schaduwvloot en Inlichtingen

De aanvallen vormen geen geïsoleerd incident. Oekraïne bevestigde eerder ook verantwoordelijkheid voor de aanval op het transportschip Sparta II van de Russische schaduwvloot in de Finse Golf. Kurt De Winter verklaart dat Oekraïne deze transporten nauwkeurig volgt op basis van verzamelde inlichtingen.

Kiev probeert te achterhalen wanneer een schip vertrekt, welke route het neemt en waar het zich precies bevindt om het vervolgens op open zee aan te vallen. Deze operatie is complex omdat veel schepen niet onder de Russische vlag varen. Rusland tracht de activiteiten van deze schepen te verbergen door regelmatig van eigenaar of vlag te wisselen of door het verplichte identificatiesysteem uit te schakelen.

Hierdoor zijn de schepen moeilijker op te sporen en moeten inlichtingendiensten terugvallen op satellieten, radarsystemen en andere bronnen. Op luchtbeelden van de gezonken Merkury is zichtbaar dat bootjes voor de ingang van de haven werden geplaatst om zeedrones tegen te houden. Veel schepen worden bovendien gevolgd door Russische fregatten ter bescherming, zoals het geval was bij de Sparta II en de Angara.

Mother ships en Luchtdrones Strategie

De precieze uitvoering van de aanvallen blijft deels onduidelijk. Volgens de Oekraïense veiligheidsdiensten wordt gebruikgemaakt van zogenoemde moederschepen op zee. Vanuit deze schepen kunnen kleinere, onbemande vaartuigen in het water worden gezet of drones in de lucht worden gelanceerd, zoals Kurt De Winter uitlegt.

Het bestuur in het oosten van Libië beweert echter dat de zeedrones niet vanaf een moederschip, maar vanaf West-Libië, bijvoorbeeld uit de hoofdstad Tripoli, werden gelanceerd. Autoriteiten van West-Libië ontkennen deze informatie. Kurt De Winter benadrukt dat deze piste wel degelijk een mogelijkheid is als Oekraïne niet over een moederschip beschikt.

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Oekraïne zou de drones ook vanaf land kunnen lanceren zonder dat dit noodzakelijkerwijze dicht bij het doelwit gebeurt. Volgens De Winter beschikt Oekraïne over de kennis en ervaring om deze aanvallen autonoom uit te voeren zonder hulp van buitenaf. Voor de aanval op de Sparta II werden geen zeedrones gebruikt, maar gewone luchtdrones die waarschijnlijk vanaf Oekraïens grondgebied werden gelanceerd.

Pychologische en Economische Impact

Kurt De Winter stelt vast dat de oorlog zich steeds meer naar het maritieme domein verplaatst. Deze strategie heeft duidelijk effect, zowel psychologisch als economisch. Oekraïne demonstreert dat Russische schepen overal ter wereld kwetsbaar zijn. Deze realiteit zorgt voor complexe en duurdere transporten voor Rusland.

Rusland wordt gedwongen vaker de naam, eigenaar of vlag van schepen te veranderen om veiligstelling te bieden. Ook verzekeraars worden terughoudender om deze schepen te verzekeren, wat de operatietarieven verder opdrijft. De inkomsten uit de oliehandel en wapenindustrie kunnen hierdoor dalen.

De laatste week heeft Oekraïne verschillende aanvallen in de regio uitgevoerd met drones. Deze trend duidt op een geconsolideerde strategie die de logistieke capaciteiten van Rusland aantast. De combinatie van inlichtingen, ervaring en innovatieve wapensystemen stelt Oekraïne in staat om effectief counter-measures te implementeren.