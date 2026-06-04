Offensive russe majeure et échange de lettres entre Zelensky et Poutine sur la paix

Alors que la Russie lance l'une de ses plus importantes offensives sur Kiev et Dnipro, le président ukrainien Zelensky adresse une lettre ouverte à Poutine, l'exhortant à mettre fin à la guerre. En parallèle, lors du forum économique de Saint-Pétersbourg, Poutine réaffirme ses conditions pour un accord de paix, propose Schröder comme médiateur potentiel et annonce un renforcement des défenses aériennes russes. Attaques de drones sur la Crimée annexée font des victimes civiles.

Les premières heures de mardi ont été marquées par de puissants frappes russes sur Kiev et Dnipro , l'une des attaques les plus importantes menées ces derniers mois.

Dans le même temps, le Kremlin a confirmé avoir pris connaissance de la lettre ouverte adressée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine. Le Kremlin a indiqué que le président russe serait informé ultérieurement. Dans cette lettre, Zelensky adresse un message direct à Poutine, soulignant que sur les 26 années de son pouvoir en Russie, une grande partie a été consacrée à la guerre contre l'Ukraine.

Il insiste sur le fait que les Russiens subissent de plus en plus les conséquences négatives du conflit et s'y opposent. Il énumère les frustrations populaires : les drones et les missiles ukrainiens, les pénuries de carburant, l'inflation galopante, et l'absence de perspective de fin de la guerre. Il met en garde Poutine : si les Russes peuvent encore être contraints à vivre ainsi, les ressources du Kremlin pour maintenir cet état de fait s'épuisent considérablement.

Zelensky réaffirme que les Ukrainiens ne veulent pas d'une guerre permanente et que la vie sans guerre est bien préférable. Il invite Poutine à ne pas avoir peur de mettre un terme à ce conflit. Cette intervention intervient alors que Poutine, intervenant à l'occasion du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, a réitéré son opposition à un cessez-le-feu immédiat au moment de l'ouverture de négociations de paix.

Il a déclaré que les combats ne doivent pas s'arrêter au moment où des pourparlers seraient engagés. Cette position s'oppose aux demandes répétées de l'Ukraine, y compris dans la lettre de Zelensky, qui réclame un cessez-le-feu complet pendant la durée des négociations, sous la supervision des États-Unis. Face aux attaques ukrainiennes de drones sur son territoire, Poutine a également annoncé que la Russie devait renforcer ses défenses aériennes pour contrer ces assauts.

Il a admis que les attaques, y compris celle ayant visé une installation pétrolière à Saint-Pétersbourg quelques heures avant le forum, ont causé des dégâts. En outre, Poutine a relancé l'idée que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, qui a travaillé pour des entreprises russes comme Rosneft et Gazprom après sa carrière politique, pourrait être un médiateur approprié pour des négociations de paix, à condition que l'Europe joue un rôle plus actif.

Cependant, il a souligné que la Russie ne dicterait pas à l'Europe qui proposer comme médiateur, rejetant l'idée même que des États membres de l'UE puissent être médiateurs car la médiation suppose une neutralité qu'il juge absente. Sur le fond, Poutine a affirmé que la Russie dispose de tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs militaires et que les troupes russes progressent.

Néanmoins, il a indiqué que Moscou est prêt à un accord pacifique avec l'Ukraine, à condition que ce dernier fasse également des compromis. Il a répété son exigence que l'Ukraine cède le Donbass, ajoutant que la Russie pourrait contrôler cette région tout en signant un accord. Pendant ce temps, dans la péninsule annexée de Crimée, une attaque de drone Ukrainien sur Simferopol a fait un mort et trois blessés, selon le gouverneur pro-russe Sergei Aksyonov.

À Sébastopol, le gouverneur nommé par la Russie, Mikhail Razvozhazev, a rapporté que les forces de défense aérienne avaient abattu plus de 20 drones ukrainiens, causant des dégâts matériels mais aucune victime. L'alerte aérienne a duré près de cinq heures. La Crimée, annexée unilatéralement par la Russie en 2014, reste une zone de tensions fréquentes





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