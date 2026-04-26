Ogier triomphe aux Îles Canaries après l'abandon de Solberg

Sébastien Ogier remporte le Rallye des Îles Canaries suite à l'erreur fatale d'Oliver Solberg en spéciale. Elfyn Evans reprend la tête du championnat.

Le Rallye des Îles Canaries a connu un dénouement spectaculaire, décidé lors de l'avant-dernière spéciale du week-end. Jusqu'à cet instant crucial, un duel intense et captivant opposait Sébastien Ogier et Oliver Solberg , les deux pilotes étant séparés par une marge infime de seulement 2,2 secondes.

La course a basculé de manière abrupte lors de la 17e spéciale, où une erreur de pilotage s'est avérée fatale pour le jeune Suédois. En abordant un virage avec une trajectoire légèrement trop large, Oliver Solberg a violemment heurté une barrière de sécurité, entraînant l'arrachement de sa roue avant gauche et signant ainsi son abandon.

Cette contreperformance a ouvert la voie à la victoire pour Sébastien Ogier, qui a su gérer son avance avec intelligence et maîtrise, concluant le rallye avec une performance solide dans la Power Stage et s'adjugeant son deuxième succès de la saison. Ce week-end s'est avéré particulièrement fructueux pour le pilote français, qui a également accumulé des points importants lors du Super Sunday et de la Power Stage, consolidant ainsi sa position au championnat.

Profitant de l'abandon malheureux d'Oliver Solberg, Elfyn Evans a pu remonter à la deuxième place du classement général, et surtout, a repris la tête du championnat du monde aux pilotes à Takamoto Katsuta, qui a terminé à une quatrième place honorable. Sami Pajari a complété le podium du rallye, signe de sa constance et de sa progression, obtenant ainsi son quatrième podium consécutif.

Il est important de souligner la domination écrasante des Toyota tout au long du week-end, contrastant fortement avec les performances décevantes des Hyundai. Les pilotes Hyundai, à savoir Fourmaux, Neuville et Sordo, ont dû se contenter des cinquième, sixième et septième places respectivement, démontrant un manque de compétitivité face aux Toyota. L'écart de performance entre les deux constructeurs était significatif, soulignant les défis auxquels Hyundai doit faire face pour améliorer sa voiture et sa stratégie.

La bataille pour les points au championnat est donc plus serrée que jamais, avec plusieurs pilotes prétendant au titre. Le classement actuel du championnat témoigne de cette lutte acharnée. Elfyn Evans mène désormais avec 101 points, suivi de près par Takamoto Katsuta avec 99 points. Sami Pajari se positionne à la troisième place avec 72 points, tandis qu'Oliver Solberg, malgré son abandon, conserve la quatrième place avec 68 points.

Adrien Fourmaux occupe la cinquième position avec 59 points, juste devant Sébastien Ogier qui, malgré sa victoire, se retrouve à la sixième place avec 58 points. Thierry Neuville, pilote Hyundai, est actuellement septième avec 35 points, et Esapekka Lappi ferme la marche avec 21 points. La prochaine épreuve du championnat, le Rallye du Portugal, se déroulera dans deux semaines et promet d'être un nouveau défi pour les pilotes et les constructeurs.

Les équipes auront l'opportunité d'apporter des améliorations à leurs voitures et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour tenter de prendre l'avantage sur leurs concurrents. Le Rallye du Portugal est réputé pour ses routes sinueuses et ses conditions météorologiques variables, ce qui en fait une épreuve particulièrement exigeante et spectaculaire





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