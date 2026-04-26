Ogier triomphe aux Îles Canaries après une bataille intense

Sébastien Ogier remporte le rallye des Îles Canaries après un duel serré avec Oliver Solberg, marquant sa première victoire de la saison et relançant ses ambitions pour le championnat du monde.

Le week-end écoulé a été synonyme de succès et d'intensité pour Sébastien Ogier , couronné vainqueur du rallye des Îles Canaries. Le pilote français a partagé son ressenti, décrivant une lutte acharnée avec Oliver Solberg , une compétition où la différence entre les concurrents était minime, se jouant sur des fractions de seconde à chaque spéciale.

Cette bataille, selon Ogier, figure parmi les plus serrées de sa carrière, exigeant une concentration et une persévérance constantes. Il a exprimé son regret quant à l'issue du rallye pour Solberg, souhaitant qu'il ait pu partager le podium avec lui, tout en reconnaissant la nature impitoyable du sport automobile où le passage de la gloire à la déception peut être instantané.

Sébastien Ogier abordait ce rallye canarien avec un objectif précis : accumuler des points importants pour le championnat, après avoir manqué deux des quatre premières épreuves de la saison. La victoire aux Îles Canaries représente donc une étape cruciale dans sa campagne. Il a souligné que l'équipe était venue avec cette intention et qu'elle avait pleinement réussi sa mission en décrochant la première victoire de l'année.

Ogier a noté que jusqu'à présent, la chance ne lui avait pas toujours souri, mais que ce rallye marquait un tournant, offrant des conditions plus équitables pour tous les participants. Il a affirmé que l'équipe avait rempli son contrat et se tourne désormais vers le prochain défi, le rallye du Portugal dans deux semaines.

La stratégie d'Ogier, similaire à celle de l'année précédente, consiste à participer à un calendrier partiel, en sélectionnant les rallyes où il estime avoir le plus de chances de succès. Cette approche ne l'a pas empêché de remporter un neuvième titre de champion du monde en 2025, et l'ambition d'un dixième titre en 2026 est clairement présente.

Cependant, Ogier reste conscient des défis qui l'attendent. Il reconnaît que rééditer l'exploit de 2025, obtenu grâce à une saison exceptionnelle, sera loin d'être facile, étant donné qu'il ne participe pas à toutes les courses. Il admet que le fait de manquer certaines épreuves rend la tâche plus ardue, mais il assure qu'il donnera le maximum pour tenter de décrocher un nouveau titre.

Il considère que des week-ends comme celui des Îles Canaries, où il a démontré sa compétitivité et sa capacité à gérer la pression, sont essentiels pour se donner une chance de prétendre au championnat. La détermination d'Ogier est palpable, et il est clair qu'il ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Il est prêt à relever les défis qui se présentent à lui et à poursuivre sa quête de succès dans le monde du rallye.

La saison s'annonce passionnante, et les performances d'Ogier seront sans aucun doute suivies de près par les amateurs de sport automobile. Il a démontré une fois de plus qu'il est un pilote exceptionnel, capable de s'adapter à toutes les conditions et de se battre jusqu'au bout pour la victoire. Sa victoire aux Îles Canaries est une preuve supplémentaire de son talent et de sa détermination





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