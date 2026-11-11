OHL féminine : match nul contre HB Køge en Ligue des Champions

L'équipe féminine d'Oud-Heverlee Louvain concède un partage 1-1 face au HB Køge. Bloquées à deux points, les championnes de Belgique s'approchent de l'élimination précoce en phase de ligue.

L'équipe féminine d' Oud-Heverlee Louvain n'a toujours pas remporté de victoire lors de sa participation à la Ligue des Champions cette saison. Les doubles championnes de Belgique en titre ont dû se contenter d'un partage des points face au HB Køge ce mercredi, confirmant ainsi leur difficile parcours dans cette compétition européenne majeure.

Ce résultat maintient les Louvanistes bloquées à seulement deux unités au classement après quatre rencontres disputées sur les six prévues dans le cadre de la phase de ligue. Cette performance contraste fortement avec leur campagne précédente, où l'accès aux play-offs via le top 12 s'était joué à seulement six points d'écart, soulignant la détérioration notable de leur forme actuelle.

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Une première période chaotique et défensive

La rencontre disputée au stade Den Dreef a débuté sous le signe de la tension pour les joueuses locales qui ont souffert durant toute la première mi-temps. L'équipe a multiplié les approximations techniques et tactiques, peinant à imposer son rythme habituel face à une équipe danoise déterminée. La seule raison du maintien au score résidait dans les interventions répétées de la gardienne, qui a effectué sept parades cruciales pour éviter l'écart.

Malgré ces arrêts indispensables, la portière a paru peu rassurante à plusieurs reprises, laissant entrevoir des failles dans la construction défensive. Le HB Køge a profité de ces instabilités en déferlant sur le but d'Oud-Heverlee Louvain, créant une pression constante qui a mis à rude épreuve la solidité de la défense louvaniste tout au long de cette phase initiale du match.

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Des opportunités manquées et un retour rapide de l'adversaire

Les joueuses entraînées par Ster Habibzadeh ont rarement su exploiter les espaces laissés par leurs adversaires, malgré l'engagement offensif du HB Køge. Le cours du jeu a même vu deux belles opportunités d'ouvrir le score être loupées par l'équipe locale, privant Oud-Heverlee Louvain d'une avance stratégique précieuse. Ces erreurs de finition ont permis au HB Køge de rester dans la partie malgré la domination apparente.

L'ouverture du score est finalement intervenue tardivement, à la soixante-dix-neuvième minute, grâce à une action décisive de la buteuse néerlandaise qui a fait mouche de la tête. Ce but a temporairement placé les Louvanistes en position favorable, alors que le tempo du match avait significativement baissé. Cependant, cette avance n'a duré que quelques instants avant que le HB Køge ne réagisse immédiatement.

Conséquences immédiates et perspective d'élimination

Le HB Køge a égalisé rapidement sur un coup de casque signé par leur joueuse clé à la quatre-vingt-deuxième minute, ramenant le score à un parité parfaite (1-1). Ce résultat constitue une belle opération pour les Danoises qui s'installent ainsi à la dixième place de la phase de ligue avec quatre points acquis. Pour Oud-Heverlee Louvain, cette égalité signifie qu'elles occupent désormais la dix-septième position, soit l'avant-dernière place du tableau.

Avec seulement deux rencontres restantes contre la Juventus et Chelsea, l'élimination précoce semble inévitable pour les championnes de Belgique. À moins d'un scénario improbable nécessitant un score parfait de six points sur six, les Louvanistes ne pourront pas espérer sauvegarder leur survie dans la compétition. Leur prochain déplacement à Turin mercredi prochain face à la Juventus représente donc une obligation de résultat pour tenter une miracle sportif.