L'OHL Women est éliminée de la Ligue des Champions par la Juventus après un but tardif. L'analyse de la reconstruction du club et des enjeux du championnat belge.

L'Oud-Heverlee Louvain (OHL) a mis un terme à sa campagne en Ligue des Champions féminine suite à une défaite contre la Juventus. Ce résultat logique met fin à l'aventure européenne du club belge pour cette saison. L'équipe louvaniste ne parvient pas à inverser la tendance face aux italiennes.

Fin de match décisive et stratégie de la Juventus

Le but de l'élimination est survenu durant les arrêts de jeu. Il s'agit d'un but qui a fait mal pour rien selon les observations. OHL ne méritait pas de prendre deux buts. Louvain ne méritait sans doute pas beaucoup plus, mais en tout cas pas non plus de prendre trop de buts. La délivrance est venue du banc pour la Juventus. Cet atout a pesé lourd dans la balance finale du match.

Also read Belgique Ligue des Nations : Bilan des joueurs après qualification

Performance tactique et limites de l'équipe belge

Les joueuses ont tenu en première mi-temps sans paniquer face aux vagues d'attaques de la Juve. Louvain a tenu avant de pouvoir s'exprimer par la suite en deuxième période. C'est souvent comme ça en seconde période, mais c'est aussi parce que l'adversaire pousse et donc ça crée un petit peu plus d'espace. On sent que les Louvanistes sont un peu plus à l'aise d'avoir de plus grands espaces pour contre-attaquer ou pour aller poser leur transition. Le bloc était bien en place en première période mais ça manquait sans doute un petit peu de créativité et de personnalité pour oser ressortir à plus de joueuses.

Reconstruction et bilan des joueuses clés

Il y a des bonnes joueuses sur ce terrain, il y a des joueuses qui doivent encore grandir aussi. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent, je pense qu'à l'heure actuelle, il y avait beaucoup plus de qualité du côté de la Juve, beaucoup plus de joueuses internationales aussi. Oui, les joueuses qui montent font la différence parce qu'en fait, on ne voit pas du tout la différence quand elles montent. Celles de Louvain non plus, mais on ne peut pas en faire monter beaucoup. Donc sans doute que le coach se sent un petit peu limitée dans les possibilités qu'elle a.

Advertisement

Impact sur le championnat et moral de l'équipe

Globalement, on sent que cette équipe d'OHL est peut-être moins dominatrice que dans un passé récent. C'est une année de reconstruction pour Louvain, on le sait, il y a des joueuses importantes qui sont parties. L'entraîneur de l'an dernier et du titre est parti aussi. Donc il n'y a pas à rougir des prestations en Champions League. Les défaites font mal, mais voilà, il y a une certaine logique quelque part aussi quand on reconstruit. Ce genre de défaite peut peser sur le moral à moyen terme ? Je ne pense pas, je pense que le match était pas mal et donc vous rentrez quand même sur un sentiment qui est mitigé, mais qui est plutôt positif malgré la défaite, je trouve.

Enjeux futurs et soutien des supporters

Celle du Servette, par exemple, a fait beaucoup plus mal, on avait beaucoup plus d'attentes. Ça pèse dans les jambes, les déplacements, l'enchaînement des matchs et le fait de ne pas pouvoir faire tourner le banc, ça reste quand même présent dans tous les secteurs. Dans des équipes comme Chelsea, on l'a vu déjà l'année passée avec Arsenal, il y a des joueuses qui font partie des 10-15 meilleures joueuses du monde. C'est important que le public réponde présent, c'est important que Louvain fasse de la pub autour de ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une équipe de ce calibre-là et donc il faut répondre présent.