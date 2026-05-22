Olympic de Charleroi, RWDM et autres en D1FFA, le RWM et Onhaye en D2, et la UD, quandra la D3 FFA, 13 équipes sont attendues au D1 amateur pour le prochain championnat

Le club olympique de Charleroi ne pourra pas évoluer en D1B en 2026-2027 et devra porter le maillot du monde amateur malgré sa licence pour cette catégorie. Le RWDM est pourtant fondé sur une licence pour la D1ffa.

Même s’il essaie toujours de trouver une parade, d’échapper aux terrains pour évoluer en D1B en 2026-2027, l' Olympic de Charleroi qui a une licence pour ce niveau devrait passer au monde amateur en raison de sa dernière place au classement général.

Cependant, il a une licence pour la D1 FFA. Sauf rebondissement et une faillite qui serait annoncée avant le début de juin, on aurait tendance à croire que le club bruxellois se refaiblera financièrement et sportivement au premier échelon du foot amateur.

Avec le RWM et l'Olympic de Charleroi en D1FFA, mais aussi Onhaye et Flénu, venus de la D2, auxquels on retirera Virton promu en D1B mais aussi le duo Namur-Crossing de Schaerbeek, descendants, cela donnait treize équipes pour le prochain championnat au plus haut niveau amateur. Un de trop, donc ! Règlementairement, c'est maintenant Stockay-St Georges qui fait les frais de la nouvelle situation du RWDM en étant obligé de retourner évoluer en D2 FFA.

Cela fait mal au club liégeois qui ne s’attendait plus nécessairement à pareille obligation à ce moment de l'année. Au jour d'aujourd'hui, le club consulte en coulisses pour voir ce qu'il serait encore possible d'imaginer, même si légalement, cette décision est très difficile à attaquer. Plus bas dans la hiérarchie, c'est aussi la soupe à la grimace du côté du Sporting Bruxelles et Harre Manhay, qui pensaient reconduire leur bail, l'un en D2, l'autre en D3 FFA.

Tous deux vont à présent descendre, Harre Manhay entraînant d'autres décisions au niveau des provinciales luxembourgeoises. A un autre niveau, on suivra aussi avec attention, dans les prochains jours la situation de l'URLC (D3 FFA), qui, suite à une décision de la Ville de La Louvière n'a, en ce moment, plus d'installations à sa disposition pour la prochaine saison.

Le Politique justifie sa position à l'égard du club par les soucis financiers qu'il suscite, un projet sportif insuffisant, mais également l'arrivée d'un autre cercle sportif, plus connoté local sur place. L'URLC venait pourtant de valider en coulisses une réorganisation judiciaire et d'obtenir aussi une licence de nationale dans les dernières semaines. Le délai de recours contre cette licence est échu et le règlement ne prévoit pas, en théorie, de la retirer dès lors qu'on l'a obtenue.

On n'en est pas là et la situation peut évoluer, mais à ce stade, tout cela fait quand même désordre. Info, sport, émissions, cinéma... Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenu





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