OMS examine vaccins et thérapies pour la souche Bundibugyo d'Ebola en RDC

L'Organisation mondiale de la santé mobilise des experts pour sélectionner et tester des vaccins et traitements potentiels contre l'épidémie d'Ebola sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, en coopération avec les autorités locales et les pays voisins.

L'épidémie mortelle d' Ebola qui poursuit son assaut dans l'est de la République démocratique du Congo fait aujourd'hui l'objet d'une mobilisation sans précédent de la part de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Face à la gravité de la situation, l'OMS a réuni deux groupes d'experts, l'un consultatif et l'autre scientifique, pour examiner méticuleusement les vaccins et traitements potentiels visant la souche Bundibugyo, récemment identifiée comme responsable de l'explosion de cas. Ces groupes ont passé en revue un panel de produits jugés suffisamment prometteurs, justifiant ainsi leur passage à l'étape cruciale d'essais cliniques chez l'être humain.

Ils ont unanimement recommandé que tous les produits identifiés soient strictement utilisés dans le cadre d'essais contrôlés, afin de garantir la production de données fiables, une recherche sécurisée, éthique et efficace. Au cœur de la stratégie, la collaboration étroite entre l'OMS, la République démocratique du Congo et l'Ouganda - qui subit également une épidémie d'Ebola - est assurée. Cette coopération vise à faciliter la conduite rapide et méthodique d'évaluations de sécurité et d'efficacité.

Parmi les produits étudiés, deux anticorps monoclonaux sont sous test, ainsi qu'un médicament antiviral prometteur. En ce qui concerne la prophylaxie post-exposition, un antiviral oral est envisagé, tandis que de nouveaux vaccins candidats sont également en cours de développement, bien qu'aucun ne soit encore prêt pour une large mise en place clinique. Pendant que la recherche progresse, la priorité demeure d'arrêter la transmission grâce aux outils éprouvés de la lutte contre l'Ebola.

Cela inclut la surveillance épidémiologique renforcée, le dépistage et les diagnostics rapides, la recherche intensifiée de contacts, l'isolement médical et la prise en charge humaine des patients, ainsi que des mesures strictes de contrôle des infections, de mobilisation communautaire et d'inhumation digne et sécurisée. Lors de son arrivée en RDC, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a clairement souligné que les mesures de fermeture des frontières, bien qu'importantes, ne sont pas toujours efficaces pour contenir un virus aussi imprévisible.

Sa déclaration marque l'engagement de la communauté internationale à soutenir les autorités locales dans leur lutte.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola République Démocratique Du Congo OMS Vaccin Traitement

United States Latest News, United States Headlines