OMS: Retard dans la détection de l'épidémie d'Ebola en RDC, OMS prévoit visite en RDC

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a souligné que plusieurs aspects de l'épidémie d'Ebola en RDC, principalement le retard dans la détection de l'épidémie, signifient que nous sommes désormais en train de tenter de rattraper une épidémie qui progresse très rapidement. Le directeur général de l'OMS a prévu de se rendre mardi en RDC avec le directeur exécutif chargé du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, le Dr Chikwe Ihekweazu, un épidémiologiste spécialisé en maladies infectieuses.

S'exprimant lors d'une réunion ministérielle en ligne organisée par l'Agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que plusieurs aspects de cette épidémie, principalement le retard dans la détection de l'épidémie, signifient que nous sommes désormais en train de tenter de rattraper une épidémie qui progresse très rapidement.

Nous intensifions d'urgence les opérations mais, pour le moment, l'épidémie progresse plus vite que nous. Le directeur général de l'OMS a prévu de se rendre mardi en RDC avec le directeur exécutif chargé du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, le Dr Chikwe Ihekweazu, un épidémiologiste spécialisé en maladies infectieuses. Jusqu'à présent, 101 cas ont été confirmés en RDC, avec 10 décès confirmés. Mais nous savons que l'épidémie en RDC est bien plus importante.

Il y a désormais plus de 900 cas suspects et 220 décès suspects. Ebola a tué plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années avec une mortalité fluctuant entre 25% et 90%, selon l'OMS. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Africa CDC OMS RDC Variant Bundibugyo Detection Retard Progression Intensification Operations Visite Dr Chikwe Ihekweazu Épidémiologiste Maladies Infectieuses Programme OMS Gestion Des Situations D'urgence Sanitaire Mortalité Cas Suspects Décès Suspects 15.000 50 Dernières Années Condensé Des Principaux Titres Nouvelles Flash

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Team expertsdepartures towards Congo to help fight EbolaExpert team departing from Tropical Medicine Institute Antwerp on Saturday to assist in Congo's fight against the new Ebola outbreak. The number of deaths related to this variant approaches 170, with potential cases numbering 750 and potential deaths numbering 177 in Congo's East.

Read more »

Ebola en RDC : une nouvelle année, une nouvelle criseLa maladie a tué 204 personnes dans le pays d'Afrique centrale de plus de 100 millions d'habitants

Read more »

Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo: A growing crisis with international implicationsThe Democratic Republic of Congo (DRC) is currently facing a major public health crisis with an outbreak of Ebola, which has resulted in over 200 deaths and hundreds of suspected cases. The virus has spread beyond the borders of the DRC and poses a significant threat to neighboring countries. The situation is particularly alarming due to the lack of a suitable medical treatment and the rapid spread of the disease.

Read more »

Unicef accélère l'envoi de matériel humanitaire en République démocratique du Congo pour freiner l'épidémie d'EbolaL'Unicef a organisé l'acheminement de plus de 100 tonnes de matériel d'aide avec le soutien de la Commission européenne pour freiner la propagation du virus dans un contexte jugé très difficile.

Read more »