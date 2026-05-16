La protection civile et de nombreux policiers de Flandre poursuivent une importante opération de recherche pour retrouver un homme âgé de 56 ans disparu depuis six mois. L’opération a été lancée par la cellule personnes disparues de la police fédérale après une demande de la police judiciaire fédérale. Environ 130 personnes sont mobilisées. Des flammes se sont répandues rapidement après une collision d’un train et d’un bus dans le centre de Bangkok, entraînant plusieurs victimes. La Pride de Bruxelles s’invite dans un contexte international préoccupant pour les droits LGBTQIA+ et de nombreux experts plaident pour une réforme nécessaire en matière de soins urgents.

La protection civile et de nombreux policiers sont à la recherche d’un homme âgé de 56 ans en Flandre . Il a disparu il y a plus de six mois.

Une importante opération de recherche est en cours ce samedi le long de l’E34, entre Turnhout et la sortie d’Arendonk (province d’Anvers), a confirmé la cellule personnes disparues de la police fédérale. Environ 130 personnes sont mobilisées pour retrouver un homme disparu depuis sept mois à Harelbeke, en Flandre occidentale. L’opération a été lancée à la demande de la police judiciaire fédérale.

«Compte tenu de son ampleur, un temps considérable a été nécessaire pour une préparation minutieuse», a précisé la cellule personnes disparues





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