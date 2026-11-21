Une coordination entre police locale, fédérale et douanière a permis de saisir des stupéfiants et d'arrêter 8 personnes lors d'une vaste opération routière en Flandre occidentale et Hainaut.

Une vaste opération de police coordonnée a été menée conjointement par les forces de l'ordre belges, mobilisant sept zones de police locale en Flandre occidentale et deux zones du Hainaut, à savoir Mouscron et Tournai. Cette action massive, qui a impliqué diverses unités de la Police Fédérale ainsi que l'Office des Étrangers, a abouti à l'interception de 2.375 véhicules sur les axes routiers ciblés. Le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) de Tournai a joué un rôle stratégique en assurant la liaison avec les autorités françaises pour faciliter ce déploiement transfrontalier.

Analyse criminalistique et ciblage des zones critiques

Saisies de stupéfiants et véhicules modifiés

Cette opération s'est appuyée sur une nouvelle analyse approfondie de la criminalité pour identifier précisément les zones les plus vulnérables aux cambriolages et aux vols de véhicules. Les forces de l'ordre ont donc concentré leurs efforts sur ces secteurs spécifiques afin d'interrompre les réseaux criminels qui exploitent ces faiblesses territoriales. En ciblant les axes de transit identifiés comme critiques par cette étude, la Police Fédérale et les polices locales ont pu maximiser l'efficacité de leur présence sur le terrain. Cette approche ciblée vise à réduire la récurrence des infractions en dissuadant les criminels d'utiliser ces routes pour leurs activités illicites.

Les fouilles effectuées sur les véhicules interceptés ont permis de récupérer une quantité significative de stupéfiants, incluant du cannabis, du haschisch et de la cocaïne, ainsi que des gaz poivrés. Deux véhicules ont été saisis, dont un était officiellement signalé comme volé et l'autre était équipé d'un compartiment caché illégal, révélant des tentatives de fraude sophistiquées. Ces découvertes mettent en lumière la diversité des infractions routières et les méthodes utilisées par les contrevenants pour échapper aux contrôles traditionnels. La Police Fédérale a donc pu démontrer sa capacité à détecter non seulement les infractions évidentes, mais aussi les dispositifs de dissimulation élaborés.

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Contrôles d'alcoolémie et retrait de permis

À l'issue de 583 contrôles d'alcoolémie, treize permis de conduire ont été retirés sur-le-champ par les agents de police. Ces sanctions immédiates comprenaient onze retraits pour alcoolémie et deux pour usage de drogues, soulignant l'importance de la sécurité routière dans cette opération. Les forces de l'ordre ont ainsi réaffirmé leur tolérance zéro envers la conduite sous l'emprise de substances, qu'elles soient légales ou illicites. Cette rigueur dans l'application de la loi vise à protéger les usagers de la route et à réduire l'incidence des accidents liés à l'insécurité routière.

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Interpellations et arrestations administratives

L'opération a également permis d'intercepter huit personnes recherchées, contribuant ainsi aux efforts globaux de maintien de l'ordre public et de lutte contre la criminalité organisée. De plus, deux arrestations administratives ont été effectuées pour trouble à l'ordre public, démontrant l'ampleur des interventions nécessaires pour assurer la conformité des populations aux réglementations en vigueur. L'Office des Étrangers a participé activement à ces opérations, visant à contrôler le statut des individus présents sur le territoire national. Ces résultats illustrent la capacité des institutions belges à coopérer efficacement pour résoudre des problèmes de sécurité complexes.