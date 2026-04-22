Opération surveillance : les agents de l'AFSCA traquent les produits dangereux en gare de Bruxelles-Midi

Plongée au cœur des contrôles sanitaires à Bruxelles-Midi où les agents de l'AFSCA veillent scrupuleusement à ce qu'aucun aliment ou végétal contaminé n'entre sur le territoire belge.

Dans ce nouvel épisode de l'émission Les pieds dans le plat, Benjamin Maréchal nous plonge au cœur d'une opération de contrôle cruciale menée par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ( AFSCA ) au sein de la gare de Bruxelles-Midi . La mission de ces agents est capitale : protéger les citoyens belges contre les risques sanitaires liés à l'importation de produits alimentaires.

Comme le souligne Benjamin Maréchal lors de son reportage, la sécurité alimentaire ne se limite pas à nos frontières nationales. Un seul bagage contaminé circulant à travers l'Europe peut suffire à propager des agents pathogènes dangereux au sein de toute la chaîne alimentaire, transformant un simple voyage en un vecteur potentiel de crise sanitaire majeure. Sous l'œil attentif des caméras, nous suivons Julie, une inspectrice chevronnée, dans son travail de contrôle des bagages en provenance de pays tiers. L'exercice est minutieux et exige une vigilance de tous les instants. Lors d'une intervention, elle découvre une quantité importante de poissons séchés. Bien que ces denrées puissent être des nids à bactéries ou à parasites, une inspection visuelle minutieuse permet ici d'autoriser leur passage. Toutefois, le contrôle prend une tournure plus complexe avec la découverte de yam, une plante médicinale. Faute de certificat phytosanitaire conforme – le passager ayant présenté un simple certificat d'origine – les agents se voient contraints de saisir la marchandise. Cette situation illustre parfaitement la rigueur administrative imposée par l'Union européenne : sans le document officiel attestant de la conformité du produit, aucune entrée sur le territoire n'est tolérée, peu importe la nature ou la valeur des denrées transportées. La tension monte d'un cran lorsqu'un passager se montre réticent à ouvrir ses bagages, prétextant une perte de clés. Cette attitude éveille immédiatement les soupçons des agents. À l'intérieur, les contrôleurs découvrent une plante à racines nues, un type de végétal formellement interdit à l'importation car il représente un risque majeur pour la biodiversité locale. La situation bascule définitivement lorsqu'un insecte est détecté au milieu des effets personnels. Le verdict est sans appel : la marchandise est saisie pour être détruite. Malgré les protestations du voyageur, l'équipe de l'AFSCA reste inflexible. La présence d'insectes impose une procédure de sécurité drastique incluant le scellement et la destruction immédiate des biens. Cette journée de travail intense à la gare de Bruxelles-Midi démontre que derrière chaque produit saisi se cache une volonté farouche de prévenir toute menace biologique. Chaque action des agents vise un objectif unique : garantir que les produits consommés par les Belges respectent les standards sanitaires les plus stricts, évitant ainsi que des agents pathogènes ne s'infiltrent dans nos commerces ou sur nos tables. Pour découvrir l'intégralité de ces coulisses, ne manquez pas la diffusion ce mercredi 21 avril à 19h50 sur RTL tvi, ou visionnez le programme en streaming sur la plateforme RTL play





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