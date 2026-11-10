Oppo Find X10 Pro Max : triple capteur 200 Mpx et tarif élitiste en Europe

Oppo lance le Find X10 Pro Max avec trois capteurs de 200 Mpx, une puce MediaTek gravée en 2 nm et un écran de 6,78 pouces. Un haut de gamme au tarif élevé.

Le Find X10 Pro Max d' Oppo cherche à s'imposer au sommet du marché des smartphones ultra haut de gamme, avec un triple capteur de 200 Mpx et une facture élevée. Selon le témoignage de notre journaliste, qui a pu essayer l'appareil, le modèle associe la première gravure 2 nm de MediaTek, une batterie au silicium-carbone de grande capacité et une débauche de mégapixels inédite dans l'histoire de la téléphonie. Le constructeur chinois vise ainsi la troisième place d'un podium largement dominé par Apple et Samsung.

Cette ambition est portée en Belgique et en Europe par Marc Van den Dool, responsable Benelux d'Oppo. Il assume une stratégie de différenciation plutôt que de prix bas, déclarant que la marque ne cherche pas à être la moins chère mais à se distinguer. Dans un contexte où OnePlus a été retiré de Belgique et d'Europe, Oppo retrouve en 2026 sa position de challenger de Xiaomi parmi les smartphones Android chinois.

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Oppo Find X10 Pro Max : trois capteurs de 200 Mpx

Oppo équipe l'ensemble de ses trois modules arrière de capteurs de 200 Mpx, une première mondiale selon le constructeur. Au-delà de l'argument marketing, le module grand-angle intègre la technologie DeepPix et offre 17 stops de dynamique, soit l'écart entre les zones claires et sombres d'une image.

Le capteur ultra grand-angle de 200 Mpx et le téléobjectif périscopique x3 de 200 Mpx complètent ce dispositif. Le traitement d'image produit une colorimétrie remarquablement homogène d'une optique à l'autre, un piqué diurne très net et un mode Master particulièrement riche. Le photophone se place ainsi parmi les meilleurs du moment.

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Une fiche technique axée sur les performances

Le Find X10 Pro Max affiche une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces, dotée d'une définition de 2772 x 1272 pixels. Elle prend en charge un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, qui grimpe jusqu'à 144 Hz sur les jeux compatibles, avec une fidélité colorimétrique jugée exemplaire dès la sortie de boîte.

Gravé en 2 nm et épaulé par 512 Go de stockage, le smartphone délivre des performances très élevées et maintient 120 i/s constants en jeu. Le lecteur d'empreintes ultrasonique peut déverrouiller l'écran même avec les doigts mouillés, et le téléphone résiste aux jets d'eau chaude haute pression. Le constructeur soigne aussi le design, avec des bordures d'écran parmi les plus fines, à 1,15 mm.

Les compromis existent pourtant. Les haut-parleurs stéréo déçoivent pour cette gamme de prix, avec un son plat et un volume maximal jugé moyen face aux références du segment. La charge est relativement lente, et le gabarit reste imposant, avec 227 grammes sur la balance et 8,4 mm d'épaisseur.

Un positionnement tarifaire élitiste en Belgique et en Europe

En Belgique et en Europe, la débauche technologique s'accompagne d'un tarif particulièrement élevé, qui place le Find X10 Pro Max dans une sphère très exclusive. Le prix exact n'est pas précisé dans le texte source, mais le positionnement est clairement celui d'un produit premium.

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Pour les créateurs de contenu, les photographes exigeants qui ne souhaitent pas emporter leur reflex et les utilisateurs intensifs, le téléphone promet une polyvalence et une autonomie adaptées à une longue journée de tournage ou de voyage. Oppo mise sur l'intelligence artificielle, en agrégeant plusieurs plateformes accessibles gratuitement selon les constats de notre journaliste. Reste à savoir si ces atouts suffiront à compenser une charge lente, des haut-parleurs ordinaires et un gabarit imposant face à Apple et Samsung.