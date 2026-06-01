Orages attendus mardi : vigilance et préparatifs en Wallonie

Les orages attendus mardi ne font pas craindre de débordements majeurs en Wallonie, même si des risques localisés de ruissellement subsistent. Les autorités restent vigilantes tandis que les communes touchées ce week-end entament les démarches pour une éventuelle reconnaissance en calamité.

Les orages attendus mardi ne font pas craindre de débordements majeurs en Wallonie , même si des risques localisés de ruissellement subsistent. Les autorités restent vigilantes tandis que les communes touchées ce week-end entament les démarches pour une éventuelle reconnaissance en calamité.

Les orages attendus ces prochains jours, et plus particulièrement mardi, ne suscitent pas d’inquiétude sur les niveaux des cours d’eau principaux, indique lundi la cellule d’expertise (Celex) Orages du Service public de Wallonie qui s’est réunie en milieu de journée. Les cumuls attendus seront moins importants que ceux qui sont tombés samedi et si grêle il y a, il devrait s’agir d’épisodes localisés et limités.

«Du côté du service hydrologie du SPW, les cumuls annoncés dès demain (entre 15 et 20l/m2, voire localement 30) ne suscitent pas d’inquiétude sur les niveaux des cours d’eau principaux», indique la Celex. «Les précipitations à venir pourront cependant provoquer à nouveau du ruissellement. La situation est toutefois nettement moins critique que samedi passé car les sols ont récupéré de leur capacité d’infiltration».

Néanmoins, la vigilance «reste de mise en particulier le long des axes de concentration du ruissellement». Concernant les suites du week-end, la Société wallonne des eaux (SWDE) signale que les difficultés rencontrées sur le captage d’Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) sont en cours de résolution. Certains villages restent pour l’instant toujours privés d’eau. Au niveau des routes, la N90 n’est encore ouverte que sur une bande dans chaque sans à hauteur de Châtelineau.

Le service régional des calamités du SPW va désormais prendre contact avec les communes les plus sinistrées par l’épisode orageux pour les informer sur les démarches à suivre pour introduire une demande de reconnaissance et sur les biens indemnisables en cas de reconnaissance, précise-t-on.

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