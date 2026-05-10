Orages et perturbations : un avertissement jaune pluie pour la province de Luxembourg

Le ciel perd peu à peu son éclat cet après-midi, avec des averses et des pluies qui risquent de se concentrer sur le sud du pays. La perturbation se déplaçera de plus en plus vers le centre du pays et donnera lieu à des forts orages et des pluies intenses. Il est recommandé d'attendre les avertissements yellow warning, smidigt appeler le numéro 1722 en cas de dégâts dus aux intempéries sans danger pour les vies humaines, et de limiter les déplacements durant cet épisode orageux.

Le ciel perd peu à peu son éclat cet après-midi, en cette fête des mères. Les nuages deviennent plus nombreux et donnent à l'atmosphère une lumière plus voilée.

Pendant le début de l'après-midi, il y aura des perturbations météorologiques avec des averses isolées sur le sud du pays. Parallèlement, la perturbation se déplaçera progressivement vers le centre du pays, entraînant de forts orages qui devront être surveillés de près. Par prudence sur les routes, car les fortes pluies peuvent réduire la visibilité et rendre certaines chaussées glissantes.

L'Institut royal météorologique de Belgique a également émis un avertissement jaune pluie pour la province de Luxembourg, où les cumuls de pluie pourraient atteindre entre 10 et 20 mm. Le numéro 1722 activé en Belgique face à ces conditions, le numéro spécial permettant de contacter les pompiers pour des dégâts liés aux intempéries qui ne mettent pas de vies en danger.

Quelques conseils utiles durant cet épisode orageux : évitez de vous abriter sous un arbre pendant un orage, débranchez les appareils électriques sensibles en cas de fortes activités électriques et limitez vos déplacements si les averses deviennent intenses. Demain au réveil, la perturbation glissera lentement vers l'est du pays avec des éclaircies au repos du centre et de l'ouest, tandis que l'est conservera encore un ciel gris et humid





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