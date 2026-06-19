Orages violents : dégâts en Flandre orientale et à Anvers, retour au code vert

Les violents orages ont causé des dégâts en Flandre orientale et à Anvers, avec des arbres déracinés, des lignes aériennes endommagées et des interventions des pompiers. Le KMI a rétrogradé l'alerte au code jaune puis vert. Une canicule est possible jusqu'à samedi prochain.

Les violents orages qui ont frappé la Belgique ce vendredi ont causé d'importants dégâts , principalement en Flandre orientale et à Anvers. Selon l'Institut royal météo rologique ( KMI ), la plupart des orages les plus intenses ont quitté le pays, permettant de rétrograder l'alerte orange au code jaune, puis vert pour une grande partie du territoire.

Toutefois, des cellules orageuses locales peuvent encore se développer, justifiant une vigilance jaune dans certaines zones. Dans la région d'Anvers et de Flandre orientale, les services de secours ont été débordés. La zone de secours Fluvia, dans le sud-ouest de la Flandre occidentale, a reçu environ 75 appels, principalement pour des arbres tombés et des branches sur les routes. À Wortegem, un noyer de 80 ans a été déraciné par une tornade.

À Melle, un arbre déraciné est tombé sur un appartement, et la foudre a frappé un autre arbre plus loin. Le moulin historique de Kruisem, récemment restauré, a été gravement endommagé et renversé par le vent. Les transports ont également été perturbés. La SNCB signale des dégâts sur plusieurs lignes en raison de branches arrachées et de câbles aériens endommagés.

Le trafic ferroviaire entre Malines et Anvers est complètement interrompu à cause d'un arbre tombé sur les voies près de Malines-Nekkerspoel. Il n'y a pas de prévision de reprise pour le moment. En prévision de la canicule annoncée, la SNCB a déjà supprimé certains trains P lundi et mardi, et recommande aux voyageurs de boire suffisamment d'eau et de vérifier le taux d'occupation des trains. Les températures ont atteint 33,4°C à Uccle, battant le record journalier de 2000.

Une canicule est possible jusqu'au samedi suivant, avec à la fois des températures élevées et des orages violents accompagnés de grêle. Les autorités appellent à la prudence. À Anvers, des habitants de Deurne-Zuid se plaignent d'une augmentation de 7°C après l'abattage d'une cinquantaine d'arbres pour un projet de tramway, dénonçant une décision myope de la ville.

Les pompiers de la zone Westhoek sont intervenus quatre fois pour des impacts de foudre, tandis que la zone Fluvia a traité plus de 75 appels, principalement dans le sud-est de la Flandre occidentale. Les régions d'Avelgem et de Tiegem ont été les plus touchées. Les interventions concernent essentiellement des arbres et branches tombés sur les routes, et les appels continuent d'affluer.

Le météorologue David Dehenauw du KMI indique que la zone orageuse se déplace de Gand vers la frontière néerlandaise, avec une cellule importante près de Maldegem. Les habitants de Flandre occidentale et orientale rapportent des grêlons à Deinze, des arbres déracinés et des pluies intenses. La ville de Gand demande aux détenteurs de permis d'occupation du domaine public de sécuriser leurs installations en prévision des orages





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