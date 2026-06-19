Orages violents et canicule en Belgique : alertes météo, dégâts et mesures de précaution

La Belgique fait face à une vague de chaleur intense et à des orages violents. Des alertes orange et jaune sont activées, les pompiers interviennent pour des chutes d'arbres, et de nombreux événements sont annulés. Des conseils pour supporter la chaleur sont diffusés tandis que les autorités appellent à la prudence.

La Belgique traverse actuellement une période météo rologique difficile marquée par une chaleur accablante et des orages violents qui ont déjà provoqué des dégâts dans plusieurs régions.

Les services de secours sont en alerte et les autorités multiplient les appels à la prudence. Dès les premiers orages, de nombreux arbres sont tombés sur les routes, obligeant les pompiers à intervenir massivement pour dégager les voies et sécuriser le trafic. Le numéro d'urgence 1722 a été activé pour recueillir les appels liés aux intempéries, une mesure destinée à désengorger le 112 pour les urgences vitales.

Par ailleurs, la chaleur étouffante, avec des températures ressenties frôlant les 40 degrés dans certaines zones, a poussé l'Institut royal météorologique à placer une grande partie du pays en alerte orange, voire jaune, jusqu'à dimanche. Cette canicule entraîne des répercussions sur la vie quotidienne : les concerts prévus vendredi au parc du Cinquantenaire dans le cadre de la Fête de la musique ont été annulés, tout comme l'ouverture des espaces verts régionaux gérés par Bruxelles Environnement.

Des conseils sont largement diffusés pour aider la population à réguler sa température corporelle, notamment en buvant suffisamment d'eau, en évitant les efforts physiques aux heures les plus chaudes et en restant à l'ombre. Les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, font l'objet d'une attention particulière, et les services d'urgence s'attendent à une augmentation du nombre de patients pendant cette période de canicule.

En outre, des témoignages poignants, comme ceux de Marie et Ariane, rappellent d'autres enjeux sociaux, notamment le fléau de l'inceste qui toucherait environ 9% des Belges selon une étude, soulignant l'importance de l'accompagnement psychologique. Si d'autres sujets, tels que la consommation belge de gaz russe ou la réaction de Thomas Dermine à une vidéo IA de la reine Mathilde, ont été évoqués, l'actualité immédiate reste dominée par ces intempéries et leurs conséquences sur la sécurité, les transports et la santé publique.

La mobilisation des pompiers et les annulations d'événements illustrent la nécessité de respecter les consignes de vigilance face à ces phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents





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