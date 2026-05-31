Orages violents et inondations en Belgique : un phénomène météorologique exceptionnel

Les orages du week-end ont causé des inondations rapides en Belgique en raison de leur lente progression. Environ 50.000 éclairs ont été observés. De nouvelles averses sont possibles mardi.

Les données météo rologiques confirment le caractère très marqué de l'épisode orageux qui a touché la Belgique . Les orages de samedi n'ont pas simplement traversé le pays : ils ont avancé lentement, parfois presque stationnaires, déversant pendant de longues minutes d'importantes quantités d'eau sur les mêmes zones.

Ce phénomène de "stalling" ou de blocage des cellules orageuses explique la violence des ruissellements et la rapidité des inondations, notamment dans le Hainaut, la province de Namur et le Brabant wallon. L'activité électrique a également été spectaculaire, avec environ 50.000 éclairs recensés sur l'ensemble du territoire. Après une accalmie relative attendue ce dimanche et lundi, la vigilance reste de mise car de nouvelles averses, localement orageuses, pourraient encore concerner le pays mardi.

Les autorités推荐 aux habitants de rester prudents et de suivre les bulletins météorologiques locaux, en particulier dans les zones déjà touchées par les cumuls de précipitations importants. Ce type d'événement extrême illustre les défis posés par les changements climatiques et la nécessité d'adapter les infrastructures de drainage et d'alerte





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