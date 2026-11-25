Investigation sur l'origine de la viande de gibier dans les grandes surfaces belges. Retour sur la part de marché de la production locale vs importations est-européennes et néo-zélandaises.

Elizabeth Baisain, résidente de la commune de Fernelmont située en province de Namur, a récemment formulé une interrogation légitime concernant la faible visibilité du gibier d'origine nationale sur les étals de ses supermarchés habituels. Cette observation citoyenne a déclenché une enquête approfondie menée par les rédacteurs de la RTBF pour décrypter les circuits de distribution actuels et comprendre la destination précise de la viande issue de la chasse locale. L'objectif était de démêler le réel pourcentage de production belge face aux importations massives qui dominent désormais le marché de la viande de chasse en Belgique.

Importations massives et origine étrangère du gibier

Les données recueillies révèlent que la viande de gibier vendue dans les grandes surfaces belges provient extrêmement rarement des forêts du territoire national. La majorité de l'approvisionnement est en réalité issue de pays situés à l'Est de l'Europe, avec des provenances prépondérantes telles que la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Tchéquie. Parallèlement à ce flux est-européen, on note une augmentation significative de l'arrivée de gibier provenant de l'Espagne, qui s'impose progressivement comme un fournisseur alternatif majeur sur le marché de détail.

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Pour certaines catégories de cervidés, tels que le cerf ou la biche, la situation est encore plus éloignée de la réalité forestière belge, puisque la viande peut provenir de Nouvelle-Zélande. Dans ce cas spécifique, il s'agit d'une viande issue de fermes d'élevage intensif, et non d'une chasse sauvage. L'identification précise de l'origine exacte de ces produits reste souvent complexe pour le consommateur lambda, car les étiquettes commerciales se contentent généralement de mentions génériques sans détailler le pays de production ou la source spécifique de l'animal.

Facteurs économiques et stratégie d'approvisionnement annuelle

La question de savoir pourquoi il est nécessaire d'importer du gibier à de telles distances, alors que la Belgique dispose de son propre resource cynégétique, trouve une réponse principalement économique. Les coûts de production et le prix de la main-d'œuvre sont souvent sensiblement moins élevés dans les pays d'importation, offrant ainsi une compétitivité prix irrésistible pour les distributeurs. Cette logique de réduction des coûts de revient structure une grande partie de l'offre disponible dans les rayons viande des chaînes de distribution nationales.

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L'exemple de la Nouvelle-Zélande illustre parfaitement un avantage logistique supplémentaire lié à l'élevage. Contrairement à la chasse en Belgique qui dépend des saisons et des régulations, l'élevage néo-zélandais permet de garantir un approvisionnement constant et régulier tout au long de l'année. Cette stabilité est cruciale pour les distributeurs, en particulier pendant la période des fêtes de fin d'année, qui représente une phase de demande commerciale extrêmement forte et imprévisible pour ce type de produit de niche.

Circuits de commercialisation et difficulté d'accès au local

Il convient de noter qu'une partie substantielle du gibier chassé en Belgique n'atteint jamais les supermarchés, car elle est consommée directement par les chasseurs et leur entourage proche. Le surplus qui est destiné à la vente commerciale est écoulé par des entreprises de transformation spécialisées, dont certaines sont implantées sur le territoire national, comme une unité spécifique localisée à Ciney. Cette entreprise assure la fourniture de boucheries artisanales, de restaurants gastronomiques et de quelques grossistes, mais intervient très marginalement auprès des grandes surfaces de distribution.

Ainsi, il est tout à fait possible de consommer du gibier à cent pour cent belge, mais cela nécessite une démarche active de la part du consommateur. Dans un restaurant ou une boucherie traditionnelle, la viande n'est généralement pas affichée avec une étiquette d'origine claire ; il est donc impératif de poser la question directement au personnel. Dans les supermarchés en revanche, la présence de gibier national est quasi inexistante, comme l'a confirmé une visite comparative effectuée dans cinq grandes surfaces différentes. Sur ces cinq établissements testés, une seule unité proposait effectivement du sanglier certifié cent pour cent belge, soulignant la rareté de l'offre locale en grande distribution.