Oscars : L'Académie encadre l'utilisation de l'IA pour protéger les acteurs et les scénaristes

L'Académie des Oscars a annoncé de nouvelles règles interdisant les performances générées par l'IA et exigeant que les scénarios soient écrits par des humains, suite aux préoccupations soulevées par l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans l'industrie cinématographique.

L'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé ce vendredi de nouvelles règles strictes concernant l'éligibilité aux Oscars , en réponse à l'essor rapide de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie cinéma tographique.

Ces directives visent à préserver l'intégrité artistique et à protéger les emplois des professionnels du cinéma, notamment les acteurs et les scénaristes. La règle fondamentale stipule que, dans la catégorie des performances d'acteur, seuls les rôles clairement crédités au générique officiel d'un film et interprétés par des êtres humains ayant donné leur consentement explicite seront pris en considération pour une nomination.

Cette précision est cruciale, car elle exclut explicitement les performances générées par l'IA, même si elles sont basées sur l'image ou la voix d'un acteur décédé ou vivant. L'Académie a également clarifié que les scénarios doivent impérativement être écrits par des humains pour être éligibles, renforçant ainsi la position selon laquelle la créativité humaine est au cœur du processus cinématographique.

Ces nouvelles règles sont une réponse directe aux préoccupations croissantes concernant l'utilisation de l'IA pour recréer des acteurs ou écrire des scripts, une pratique qui soulève des questions éthiques et professionnelles complexes. Cette décision intervient dans un contexte de débat intense sur l'impact de l'IA sur l'industrie du divertissement. Récemment, une version numérique de Val Kilmer, générée par IA, a été présentée lors d'une projection privée pour les exploitants de salles de cinéma, un an après le décès de l'acteur.

Cette démonstration a suscité une vive réaction, illustrant le potentiel de l'IA pour faire revivre des stars décédées, mais aussi les implications potentielles pour l'avenir des performances d'acteur. Dans la bande-annonce du film d'action « As Deep as the Grave », Val Kilmer, rajeuni grâce à l'IA, apparaît et prononce des répliques, notamment : « N’aie pas peur des morts et n’aie pas peur de moi.

» Le projet a été mené avec l'accord de la famille de l'acteur, qui a autorisé l'utilisation d'archives vidéo pour recréer son image à différentes étapes de sa vie. Bien que cette utilisation spécifique ait été approuvée par les ayants droit, l'Académie a jugé nécessaire d'établir des règles claires pour éviter que de telles pratiques ne se généralisent sans un cadre éthique et légal approprié.

L'objectif est de trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des droits et des intérêts des créateurs. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cinéma est devenue un sujet particulièrement sensible, notamment en raison des grèves de 2023 qui ont paralysé Hollywood.

Les acteurs et les scénaristes ont exprimé leur inquiétude quant à la menace que représente l'IA pour leurs métiers, craignant que cette technologie ne conduise à une réduction des opportunités d'emploi et à une dévalorisation de leur travail. Ils ont plaidé pour une réglementation stricte de l'IA afin de garantir que les créateurs humains restent au centre du processus cinématographique.

Les nouvelles règles de l'Académie des Oscars sont une réponse directe à ces préoccupations, et elles devraient encourager les studios à adopter une approche responsable de l'IA. L'Académie a souligné qu'elle continuera à surveiller l'évolution de la technologie et à ajuster ses règles en conséquence.

L'enjeu est de préserver l'art du cinéma et de garantir que les performances d'acteur et les scénarios restent le fruit de la créativité humaine, tout en reconnaissant le potentiel de l'IA comme outil au service de l'art. Ces règles marquent une étape importante dans la définition des limites de l'utilisation de l'IA dans l'industrie cinématographique et ouvrent la voie à un débat plus large sur l'avenir de la création artistique à l'ère numérique





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