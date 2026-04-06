Ottignies célèbre Pâques avec une chasse aux œufs festive et familiale

La ville d'Ottignies a accueilli sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, un événement qui a réuni des milliers de personnes et marqué un moment de joie et de partage pour les familles de la région. L'événement met l'accent sur l'équité et la convivialité, offrant à tous les enfants la même quantité de chocolat et créant des souvenirs précieux.

La ville d' Ottignies s'est animée ce lundi de Pâques sous un soleil radieux, accueillant sa traditionnelle chasse aux œufs . Un événement qui a réuni une foule impressionnante, marquant un moment fort pour les familles de la région. Pas moins de 2000 personnes, dont environ un millier d'enfants, se sont rassemblées dans les espaces verts de la ville, transformant le parc en un terrain de jeu effervescent.

Ce rendez-vous annuel, profondément ancré dans les habitudes locales, symbolise la joie, le partage et, bien sûr, le chocolat, offrant aux familles l'occasion de célébrer Pâques dans une ambiance festive et conviviale. L'organisation de cet événement souligne l'importance accordée par la commune aux activités familiales et à la création de liens sociaux forts, un pilier essentiel pour le bien-être des habitants.\Le coup d'envoi de la chasse aux œufs a déclenché une ruée joyeuse. Les enfants, armés de paniers colorés et débordant d'enthousiasme, se sont immédiatement dispersés à travers le parc, les yeux rivés au sol et prêts à dénicher les précieux œufs cachés. Chacun, avec sa propre tactique, cherchait à optimiser sa récolte. On pouvait entendre des commentaires amusés et des conseils avisés, reflétant l'esprit compétitif, mais bon enfant, de cette activité. Certains enfants partageaient fièrement leurs stratégies, révélant les secrets de leur succès. Une participante explique avec malice son plan : « D'abord on ramasse les œufs en premier puis on court vers le fond et on prend les œufs que les autres sont en train de ramasser. » Cet événement dépasse la simple quête d'œufs en chocolat ; il encourage l'imagination, la coordination et la socialisation des enfants. C'est également une excellente occasion pour les parents et les grands-parents de se joindre à la fête, créant ainsi des souvenirs précieux pour les enfants.\L'esprit de cette chasse aux œufs est avant tout axé sur l'équité et le plaisir partagé. Une fois la collecte terminée, les enfants rapportent leurs trouvailles, des œufs en plastique ou en coton, pour les échanger contre des sachets d'œufs en chocolat. La commune veille à ce que chacun reçoive la même quantité de friandises, garantissant ainsi que personne ne se sente lésé et que la joie soit partagée par tous. Nathalie De Taeye, échevine de la jeunesse à Ottignies, souligne l'importance de cet événement : « La chasse aux œufs est gratuite, tout simplement pour permettre à un maximum de familles de pouvoir profiter de cette joyeuse fête. Qui qu'on soit, que les enfants soient grands, petits, moyens, tout le monde en profite. » Ce rendez-vous traditionnel transcende la simple distribution de chocolat ; il représente un moment de rassemblement familial et intergénérationnel, où petits et grands se retrouvent pour célébrer Pâques dans une atmosphère de fête. Une participante résume parfaitement l'esprit de l'événement : « C’est une tradition dans la famille. C’est un moment pour se retrouver et passer un moment agréable ensemble. » Malgré les coûts potentiellement élevés du chocolat, la commune maintient cet événement, reconnaissant l'importance de ces moments de joie partagée pour le bien-être des familles





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