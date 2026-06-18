Ouders nemen verlof tijdens examenperiode voor studerende kinderen

Pedagogue en kindergedragstherapeute Marijke Bisschop geeft advies over het belang van aanwezigheid van ouders tijdens de examenperiode voor hun studerende kinderen.

3minHeel wat ouders nemen tijdens de examenperiode verlof om thuis te zijn voor hun studerende kinderen. Volgens pedagoge en kindergedragstherapeute Marijke Bisschop kan die aanwezigheid een grote steun zijn, zolang ouders niet vervallen in controle of extra druk.

'Kinderen hebben vooral nood aan een rustige, ondersteunende ouder. ', 'De examenperiode draait op volle toeren. Terwijl duizenden jongeren zich voorbereiden op hun examens, kiezen sommige ouders ervoor om enkele dagen of zelfs weken verlof te nemen om thuis te zijn. Is dat een goed idee?

Volgens pedagoge en kindergedragstherapeute Marijke Bisschop kan het zeker een meerwaarde zijn. Als ouder doe je altijd wat volgens jou het beste is voor je kind. Ze hopen dat hun aanwezigheid kan helpen in een zwaardere periode





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