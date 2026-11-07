Ouverture controversée de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres

L'autoroute A69, reliant Toulouse à Castres, est officiellement ouverte. Son coût de 450 millions d'euros et son péage élevé suscitent de vives critiques.

L'autoroute A69, située dans le sud de la France, a été officiellement inaugurée aujourd'hui entre les villes de Toulouse et de Castres. Cette nouvelle infrastructure routière, longue d'environ 50 kilomètres, vise à réduire considérablement les temps de trajet pour les automobilistes circulant entre ces deux centres urbains majeurs. Le projet, qui a nécessité des années de planification et semblait autrefois menacé d'arrêt définitif, est donc enfin opérationnel.

Coût prohibitif et tensions sur le péage

L'exploitation de cette section par la concessionnaire Atosca s'accompagne d'un tarif parmi les plus élevés du pays. Le trajet aller-simple entre Toulouse et Castres coûte actuellement 20,40 euros. Cette somme représente approximativement le double des tarifs habituels observés sur les autres autoroutes françaises. Gert Verhoeven, expert en mobilité de l'association VAB, a confirmé que ce montant heurte frontalement l'attente des usagers.

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Le coût total de l'ensemble du projet s'est élevé à 450 millions d'euros. Atosca prévoit qu'une fois que la circulation sera établie à une vitesse de croisière, environ 10 000 véhicules devraient emprunter cette voie chaque jour. Les autorités locales avaient tenté en vain d'obtenir une réduction de 20 pour cent sur les tarifs, mais le Conseil d'État français a rejeté cette demande. Cette décision place les élus locaux dans une situation d'impasse totale.

Opposition écologistes et impopularité politique

Les milieux écologistes ont manifesté leur opposition bien avant le début des travaux. Ils qualifient cette autoroute d'anachronisme, estimant que la construction de nouvelles infrastructures asphaltées est obsolète. Selon ces groupes, il serait plus judicieux de moderniser la route nationale N126 existante, qui n'est pas saturée, ou d'investir dans le transport ferroviaire. Pour eux, la destruction des espaces naturels au profit de cette voie n'est plus justifiée.

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Les représentants politiques de la région se disent trahis par le gouvernement national français. Ils déplorent l'absence de concertation sur les tarifs et dénoncent une imposition trop lourde. Dans un contexte où les prix des carburants sont déjà élevés en France, cette nouvelle charge financière est perçue comme une provocation. Les experts notent qu'il est politiquement dangereux de lancer de tels projets pendant des périodes de tensions sociales liées au pouvoir d'achat.

Régime de paiement et alternatives pour les conducteurs

Le système de paiement sur l'A69 diffère des modèles traditionnels. Il s'agit d'un système sans barrières physiques, où la lecture automatique des plaques d'immatriculation est utilisée pour facturer les usagers. Les conducteurs disposent de 72 heures après leur passage pour régler leur dette, soit en ligne, soit dans les tabacs locaux. Tout retard de paiement entraînera des amendes importantes.

Gert Verhoeven recommande aux conducteurs belges de souscrire à une badge Bip&Go pour faciliter le règlement. Il suggère également d'utiliser la route nationale N126, qui offre un parcours touristique plus agréable et est gratuite. Malgré ces alternatives, aucune partie prenante ne semble véritablement satisfaite de la situation actuelle, entre mécontentement des automobilistes et colère des militants écologistes.