Deux cents boutiques liégeoises ouvrent leurs portes le dimanche pour capter la clientèle du marché de la Batte, une initiative saluée par les commerçants et les autorités locales.

En ce dimanche, deux cents commerçants du centre-ville de Liège ont franchi le pas en ouvrant leurs établissements pour la première fois. Cette initiative audacieuse vise à capitaliser sur l'affluence exceptionnelle générée par le marché de la Batte. L'objectif est double : séduire une nouvelle clientèle et revitaliser les enseignes locales confrontées à la baisse de fréquentation.

Une opportunité unique pour les acheteurs

L'expérience a immédiatement rencontré un succès auprès des visiteurs présents sur les lieux. Une cliente a exprimé son enthousiasme en qualifiant cette ouverture de "super idée". Elle souligne que si une ouverture tous les dimanches serait excessive, un rythme occasionnel serait fortement apprécié. Cette flexibilité permet aux habitants de profiter d'une offre élargie sans bouleverser leurs habitudes de week-end.

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Un jeune homme a également partagé son ressenti positif sur cette initiative. Il explique qu'il en profite pour se promener et faire du lèche-vitrine. Pour lui, cette atmosphère est particulièrement agréable et enrichit l'expérience globale de la visite dominicale dans le quartier animé.

Un soulagement économique pour les gérants

Pour Paola Basika Lumonga, gérante d'un magasin de vêtements, cette ouverture représente un véritable soulagement financier. Son chiffre d'affaires avait notablement baissé ces dernières semaines. Elle précise que ses locaux ont dû fermer à cause du stress engendré par les émeutes récentes. Cette journée lui permet donc de récupérer les jours perdus et de stabiliser sa trésorerie.

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Ariane Lespire, créatrice d'une marque d'accessoires située dans une rue voisine, a une vision plus stratégique. Elle entend bien fidéliser davantage sa clientèle existante. Son ambition est de concurrencer directement d'autres grandes villes comme Maastricht. Elle cherche à faire revenir les gens pour leur donner envie de flâner, de boire un café et de rester dans le centre-ville plutôt que de se diriger vers des périphéries commerciales.

Solidarité et nouveaux clients

Le phénomène de solidarité entre les commerces a également joué un rôle majeur dans le succès de cette journée. Dans un salon de coiffure, le gérant a décidé d'ouvrir par solidarité. Son but était d'inciter ses clients à pousser les portes d'autres boutiques voisines. Le bilan de cette approche collective est jugé très positif par les acteurs du terrain.

Joël Duchêne, administrateur d'un salon de coiffure, affirme que cette démarche a été un succès immédiat. Les clients auxquels il a proposé l'ouverture ont dit oui sans hésiter. Plus important encore, de nouveaux clients se sont présentés aujourd'hui. Ils n'avaient jamais été chez eux mais ont décidé de venir spécifiquement ce dimanche, élargissant ainsi leur base de clientèle durablement.

Stratégie touristique et politique locale

Avec cette ouverture coordonnée, les autorités liégeoises comptent également profiter du succès du marché. Fabrice Drèze, échevin de l'Attractivité commerciale et touristique de la Ville de Liège, explique la logique derrière cette initiative. Il souligne que la Batte accueille entre 10 000 et 20 000 visiteurs par dimanche. Cela représente un potentiel client et touristique immense à capturer.

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Fabrice Drèze insiste sur la nécessité de proposer une offre complémentaire. Outre l'expérience unique de la Batte, les visiteurs peuvent désormais découvrir les musées gratuits. Ils peuvent également accéder au commerce du centre-ville, qui reste habituellement fermé le dimanche. Cette synergie vise à transformer les visiteurs de passage en clients réguliers. L'échevin montre une détermination ferme face aux défis économiques actuels. Il ne semble pas s'arrêter en si bon chemin. Paul Magnette n'exclut pas de nouvelles élections si les négociations budgétaires échouent à nouveau.

Contexte national et défis politiques

Le contexte politique belge reste tendu et influence le climat économique global. Paul Magnette a précisé qu'il faudra tirer les conclusions d'un éventuel échec. Le gouvernement fédéral en place peine à s'accorder sur le budget 2027. Cette impasse crée un contexte d'incertitude pour les entrepreneurs. Le Premier ministre, Bart De Wever, doit se rendre chez le roi le 16 novembre prochain pour faire un rapport.

Si la situation reste bloquée, les conséquences politiques pourraient être lourdes. Paul Magnette assume sa position face à cette crise institutionnelle. Il rappelle que chaque acteur doit répondre de ses choix. Cette incertitude politique contraste avec l'enthousiasme des commerçants liégeois. L'initiative de Liège se veut donc une réponse concrète et locale aux défis nationaux. Elle vise à prouver que la vitalité économique locale peut persister malgré les turbulences politiques. Cette stratégie d'attractivité pourrait servir de modèle pour d'autres villes belges confrontées à la même problématique.